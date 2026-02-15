/Поглед.инфо/ На 13 февруари логистичната компания от Обединените арабски емирства Dubai Ports World (DP World) публикува съобщение, в което се посочва, че председателят на борда и главен изпълнителен директор Султан Ахмед бин Сулайем е подал оставка.

Според информацията, от разсекретените документи на Министерството на правосъдието на САЩ по делото „Епстийн“ се посочва, че през последното десетилетие Сулайем вероятно е поддържал обширна електронна кореспонденция с Епстийн.

На 30 януари Министерството на правосъдието на САЩ публикува нов пакет документи по случая, в които се споменават редица влиятелни фигури от различни държави.