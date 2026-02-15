/Поглед.инфо/ Продуцираната от Центъра за глобални програми на китайски език към Китайска медийна група програма „Вечер на класиката 2025“ беше излъчена на 14 февруари от 20:00 ч. по телевизионните канали CCTV-1 и CCTV-4, като паралелно се предаваше и в новинарските и дигиталните платформи на медията.

Тазгодишното издание бе посветено на темата „120 години китайско кино“ и в него бе направен преглед на класически филми, насочен към възстановяване на колективната памет, съхранена в образите на екрана, и същевременно бяха демонстрирани съвременните иновациите и пробивите на китайското кино.