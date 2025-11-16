/Поглед.инфо/ Властите в източнокитайската провинция Шандун определиха допълнителни 43 000 квадратни метра крайбрежни води като част от подводна зона за защита на културни реликви, за да защитят останките на три потънали военни кораба от Първата китайско-японска война.

Департаментът за култура и туризъм на провинция Шандун публикува точните координати на защитените води на официалния си уебсайт, информирайки обществеността, че мерките имат за цел да засилят опазването на подводните културни реликви от войната.

Съгласно новите мерки са забранени риболовът, както и взривни и строителни работи, които биха могли да застрашат безопасността на подводните реликви.

Китайските археологически институции проведоха съвместни подводни проучвания от 2017 до 2023 г., потвърждавайки местоположението на трите потънали военни кораба и спасявайки над 4000 културни реликви. Тези открития предоставят важни физически доказателства за изучаването на войната и флота. Артефактите в момента се съхраняват в Националната агенция за културно наследство и Музея на китайско-японската война.

Археологическият проект, свързан с потъналите военни кораби, е най-големият и най-продуктивен археологически проект на морско бойно поле в свет