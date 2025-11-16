/Поглед.инфо/ Най-новите проби от 26 научни експеримента, проведени на борда на китайската космическа станция, бяха върнати на Земята от екипажа на „Шънджоу-21“, съобщиха от Китайската академия на науките.

Отбелязвайки деветия трансфер на материали от орбиталната лаборатория, „Шънджоу-21“ донесе проби от експерименти в космическите науки, материалознанието и изследванията в областта на горенето.

Мишките от експериментите бяха подложени на незабавна полева обработка след кацането на Земята. Изследователите ще анализират тяхното поведение и ключови физиологични и биохимични показатели, за да разберат реакциите на стреса на животните и адаптивните механизми към условията на космически полети. Тези открития ще предоставят прозрения за това как космическата среда засяга живите организми.

Други биологични проби, проби от научни материали и експерименти в областта на горенето, бяха транспортирани в Пекин. След първоначалните проверки на състоянието те бяха предадени на изследователски екипи за по-нататъшно проучване. Очаква се резултатите от експериментите да допринесат за нови стратегии за превенция и лечение на заболявания, както и за разбирането на това как гравитацията влияе върху материалите.

Резултатите от „Шънджоу-21“ ще допринесат и за важната теоретична и техническа подкрепа за спътниковите комуникации и изследването на космоса, както и за напредъка в новите енергийни системи, пожарната безопасност в космоса и функционалното производство на нановъглерода.