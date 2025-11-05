/Поглед.инфо/ На 4 ноември в Шанхай китайският премиер Ли Цян се срещна със сръбския премиер Джуро Мацут, който е там за участие в 8-ото Международно изложение за внос.

По време на срещата Ли Цян заяви, че през тази година председателят Си Дзинпин и президентът Александър Вучич са провели две срещи, които са дали насока за изграждането на общност на споделена съдба между Китай и Сърбия. Ли Цян изрази готовността на Китай да се засили сътрудничеството със Сърбия в рамките на висококачествено изграждане на „Един пояс, един път“, сред които е придвижването на приоритетния проект - железопътна линия Унгария – Сърбия, както и осъществяването на икономическо-търговски и културни проекти.

„Двете страни трябва да засилят координацията в международните отношения за усъвършенстване на глобалното управление“, добави Ли Цян.

От своя страна Джуро Мацут заяви, че 15-ият петгодишен план на Китай ще донесе нови възможности за сътрудничество. Сърбия очаква по-задълбочено сътрудничество в областта на икономиката, търговията, културата, както и засилена координация с Китай в многостранния план за общо развитие.