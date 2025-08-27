/Поглед.инфо/ Вчера новото плаващо съоръжение за производство на втечнен газ NGUYA FLNG, произведено в Китай, отплава от Чидун, провинция Дзянсу, към мястото на проекта в близост до Република Конго.

Плаващите съоръжения за производство на втечнен природен газ (FLNG) позволяват директното втечняване и съхранение на извлечения газ в морски води, отдалечени от сушата.

Като един от най-сложните, скъпи и с висока добавена стойност продукти в сектора на морското инженерно оборудване, FLNG се считат за един от върховете в съвременното корабостроене и офшорната индустрия.