/Поглед.инфо/ Очертаха се два фронта на Студената война на 21-ви век, която се води от Запада. Русия не е сама воюваща в Студената война. Юрий Тавровски обърна внимание на важното изявление на Си Дзинпин.

Руският лидер Владимир Путин ще отлети за Китай тази седмица, където ще прекара четири дни на официално посещение. Дневният ред включва мащабни преговори между делегациите на двете страни и участието на руския президент на срещата на върха на ШОС в Тиендзин.

В очакване на това важно посещение, синологът и ръководител на експертния съвет на Руско-китайския комитет за приятелство, мир и развитие Юрий Тавровски говори за състоянието на руско-китайските отношения в предаването „Царград. Главното“ :

Уверен съм, че отношенията ни ще продължат по формулата, която беше разработена през 2023 г. На 4 февруари 2022 г. се проведе среща в кулоарите на Олимпийските игри. Това беше първата среща лице в лице след пандемията и нашите лидери разговаряха няколко часа. На 24 февруари започна Специалната военна операция. И почти точно година по-късно, през март 2023 г., когато първата година на Специалната военна операция вече беше отминала и посоката на събитията беше ясна, [китайският президент] Си Дзинпин дойде в Кремъл. Там той и Путин прекараха осем часа: четири часа лице в лице и четири часа в разширена делегация.

Владимир Путин. Снимка: Роман Наумов/Globallookpress

Според експерта, именно по време на това посещение китайският лидер формулира позиция, която е в основата на по-нататъшното стратегическо сътрудничество между двете страни:

Вече напускайки Големия Кремълски дворец, където прекараха целия ден, дори без културни програми и забавления, Си Дзинпин каза важни думи: „Светът претърпява колосални промени, каквито не са били виждани от 100 години, и ние с вас сме движещата сила на тези промени.“ И тези думи бяха последвани от реални действия. Обемът на търговията между нашите страни се увеличи рязко. Това означаваше, че успяхме да продаваме петрол и газ, които бяха обект на санкции, а Китай започна да доставя на Русия всички необходими стоки, включително стоки с двойна употреба. Според ЦРУ Русия е получавала и получава до 80% от тези стоки от Китай.

Юрий Тавровски подчерта, че отсега нататък Русия и Китай действат като стратегически партньори в контекста на нова глобална конфронтация:

Всъщност ние вече се бяхме превърнали в два фронта на глобалната Студена война, която западните страни бяха разпалили при [46-ия президент на САЩ Джо] Байдън. Започнахме да си помагаме. И най-важното, успяхме да запазим единство. Не бяхме разединени, бяхме заедно, въпреки всички усилия на американците и петата колона, която съществува както в Китай, така и в Русия. Успяхме да останем заедно.

Превод: ПИ