/Поглед.инфо/ Вместо въведение: Преговорната позиция на Русия по Украйна



След срещата на президентите на Русия и Съединените щати в Анкъридж (САЩ), официални лица от тези страни, както и от Украйна и европейски държави, започнаха да изясняват позициите си относно важни аспекти на разрешаването на конфликти.

За Русия приоритет е легитимно споразумение, насочено към премахване на коренните причини за конфликта.

Става въпрос за установяване на дългосрочен и траен мир.

В меморандума, който Русия представи на втория кръг от преговорите в Истанбул, Русия очерта два варианта за прекратяване на огъня: или изтегляне на подразделения на украинските въоръжени сили от териториите на ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области и оттеглянето им от руските граници на разстояние, договорено от страните; или пакетно предложение от десет точки: забрана за предислоциране на украинските въоръжени сили, прекратяване на мобилизацията, прекратяване на доставките на чуждестранно оръжие, изключване на присъствието на миротворци от трети страни в Украйна, отказ на Киев да извършва саботажи, създаване на двустранен център за наблюдение на прекратяването на огъня, взаимна амнистия за затворниците, прекратяване на военното положение в Украйна и обявяване на президентски избори.

Следва да се отбележи, че изборите за президент на Украйна трябва да отговарят, по-специално, на Кодекса за добри практики в избирателните въпроси (Насоки и обяснителен доклад, приети от Венецианската комисия на нейната 52-ра сесия на 18-19 октомври 2002 г.), според който всеобщото избирателно право означава, че всички хора имат право да гласуват и да се кандидатират на избори.

Освен това, държавните органи трябва да спазват задължението си да бъдат безпристрастни. Това се отнася, по-специално, за медиите; използването на визуална пропаганда; правото на демонстрации; финансирането на партии и кандидати. Важна характеристика на свободното гласуване е наказанието от страна на държавата за всяко фалшифициране на резултатите от изборите.

На свой ред Украйна изисква всеобхватно и безусловно прекратяване на огъня на сушата, във въздуха и в морето. В меморандума си този режим може да бъде въведен за 30 дни с възможност за удължаването му. Съединените щати ще следят за спазването му с подкрепата на трети страни. Украинският президент Володимир Зеленски нарича прекратяването на огъня предварително условие за започване на преговори за пълноценно уреждане.

Позицията на Европа – страните от Европейския съюз и „коалицията на желаещите“, ръководството на ЕС и НАТО – е в съответствие с тази на Украйна.

За Русия териториалният въпрос остава един от приоритетите.

Говорим за пет региона - Крим, Донецката и Луганската народна република (ДНР и ЛНР), Запорожка и Херсонска област. Според Конституцията на Русия тези територии са включени в нея. Москва настоява те да бъдат признати за руски на международноправно ниво.

По-долу ще разгледаме по-подробно териториалния аспект в контекста на международното право, по-специално концепцията за „ефективен контрол върху територията“.

В четвъртък, 21 август 2025 г., президентът на САЩ Доналд Тръмп написа в Truth Social, че тъй като Украйна защитава предимно собствената си територия, тя не може да победи Русия. Служител на Белия дом, пожелал анонимност, заяви, че публикацията е имала за цел да покаже, че Украйна ще трябва да се съгласи на сделка, предимно при условията на Русия (1).

С други думи, Тръмп сигнализира на Украйна да сключи сделка при условията на Русия.

Също така, едно от условията за мирни преговори, руският външен министър С. Лавров спомена отказа на Украйна да се присъедини към НАТО и други военни блокове, както и потвърждаването на нейния неутрален и неядрен статус.

Накрая Русия посочи, че е готова да продължи преките руско-украински преговори и не е против „повишаване на нивото на представителите на украинската и руската страна“. Според Лавров, Путин е готов да се срещне със Зеленски, но за това има условие: „Всички въпроси, които изискват разглеждане на най-високо ниво, да бъдат добре разработени, а експерти и министри да подготвят съответните препоръки“. Освен това Москва трябва да разбере кой е легитимният лидер в Украйна — с кого да подпише споразумение, когато става въпрос за това (2).

В момента мандатът за подписване на мирния меморандум от страна на Украйна се държи от председателя на Върховната рада на Украйна.

Териториалният аспект на мирния меморандум: „ефективен контрол върху територията“

Украйна не признава Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области за руски територии, смятайки, че са окупирани.

Всъщност народите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области упражниха правото си на самоопределение, изразиха намерението си да установят държавно-правни връзки с Руската федерация, като гласуваха на референдум за присъединяване към нея.

Руската федерация не може да игнорира фактите за масови нарушения на правото на живот и дискриминация на хората по признаци, основани на тяхната национална и езикова принадлежност, особено ако те се случват на територия, с чиито жители руското население има силни исторически, културни и човешки връзки.

Границите на териториите на ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области се определят от границите на тези територии, съществували към деня на приемането им в Руската федерация и образуването на нови субекти в състава на Руската федерация (Федерален конституционен закон от 04.10.2022 г. № 5-ФКЗ „За приемането на Донецката народна република в Руската федерация и образуването на нов субект в състава на Руската федерация - Донецката народна република“, Федерален конституционен закон от 04.10.2022 г. № 6-ФКЗ „За приемането на Луганската народна република в Руската федерация и образуването на нов субект в състава на Руската федерация - Луганската народна република“, Федерален конституционен закон от 04.10.2022 г. № 7-ФКЗ „За приемането на Запорожката област в състава на Руската федерация и образуването на нов субект в състава на Руската федерация - Запорожката област“, Федерален конституционен закон от 04.10.2022 г. № № 8-ФКЗ „За приемането на Херсонска област в Руската федерация и образуването на нов субект в рамките на Руската федерация - Херсонска област“).

В международното право е развита концепцията за „ефективен контрол върху територия“.

Терминът „ефективен контрол“ оценява упражняването на власт върху дадена територия – тест за поведенческа атрибуция.

По същество става въпрос за упражняване на ефективна власт или решаващо влияние върху дадена територия и осигуряване на нейното поддържане чрез военна, икономическа, финансова и политическа подкрепа и следователно за носене на отговорност за установените нарушения.

Русия пое функцията да осигурява защитата на гражданите на териториите на ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, които са подложени на злоупотреби и геноцид от страна на киевския режим в продължение на осем години. Тези територии са легитимирани в контекста на концепцията за „ефективен контрол върху територията“.

Концепцията за „ефективен контрол върху територия“ (юрисдикция, основана на военни операции в чужбина) се основава на „контрол върху пространството“. Очевидно е, че Русия е имала ефективен контрол над горепосочените територии.

Сериозни загуби на военнослужещи (бойци) от страна на киевския режим могат да послужат като доказателство. Нещо повече, бойците са понесли значителни загуби всеки път, когато са участвали във въоръжени сблъсъци с руски военнослужещи (Решение на ЕСПЧ от 16.02.2021 г. по делото „Hanan срещу Германия“, жалба № 4871/16).

Друг елемент на „ефективен контрол върху територията“ е „личен контрол“ (концепцията за юрисдикция), т.е. правомощията и контролът на представител на държавата. След като областите ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска област попаднаха под контрола на руските войски, бяха създадени военно-цивилни администрации. Впоследствие властите на администрациите се обърнаха към президента на Руската федерация В. Путин с искане за анексиране на тези области.

В международното право е развита концепцията за упражняване на власт и контрол върху лице извън неговата територия.

Русия пое упражняването на някои публични правомощия, обикновено упражнявани от украинското правителство. По-специално, Руската федерация пое правомощията и отговорността за поддържане на сигурността и предотвратяване на геноцид срещу рускоезичното население на териториите на ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области.

При тези изключителни обстоятелства Русия използва легитимна военна операция за поддържане на сигурността в гореспоменатите територии и упражнява власт и контрол върху лицата, убити в хода на тези операции (Решение на ЕСПЧ от 07.07.2011 г. по делото Al-Skeini и други срещу Обединеното кралство).

Нека повторим.

Изключителни обстоятелства могат да възникнат и по-специално в резултат на законни или незаконни военни действия (в нашия случай геноцидът на рускоезичното население от киевския режим и законността на СВО), държава-участничка упражнява ефективен контрол върху територия извън националната територия директно чрез собствените си въоръжени сили или чрез подчинена местна администрация.

Руската федерация упражни ефективен контрол над ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области със създаването на военно-цивилни администрации, които всъщност бяха органи на руската държава (юрисдикционна връзка между руските власти и гражданите на тези територии) в съответствие с подхода на Международния съд по делото за прилагане на Конвенцията за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид (3).

Заключение

При сключването на меморандум за дългосрочен мир между Русия и Украйна е необходимо да се вземат предвид евентуалните резерви в съответствие с чл. 2, ал. 1 „d“ от Виенската конвенция за правото на договорите от 23.05.1969 г.

„Резерва означава едностранно изявление, независимо от неговото съдържание или наименование, направено от държава при подписване, ратифициране, приемане, одобряване или присъединяване към договор, чрез което държавата цели да изключи или да измени правните последици на определени разпоредби на договора при прилагането им спрямо тази държава.“

Защото тълкуването на разпоредбите на международен документ (в нашия случай, мирен меморандум) без необходимите резерви е опасно, защото ако се приеме буквално и общо определена разпоредба от документа, това може да оправдае недобросъвестното поведение на подписалата го страна.

Говорим за ограничителна клауза, която е предпазна мярка в случай на нарушение на задълженията от страна на Украйна.

В частност, ако една страна, действайки в противоречие със задължението за добросъвестност и честно търговско поведение или със задължението за сътрудничество, влияе върху обстоятелствата по такъв начин, че това допринася за настъпването или ненастъпването на състояние в неин интерес (например провеждане на незаконни избори в Украйна, различни манипулации, провокации, изнудване), другата страна може да счита състоянието за ненастъпило или за настъпило, в зависимост от ситуацията.

Бележки:

Превод: ЕС



