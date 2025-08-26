/Поглед.инфо/ Втората част от интервюто на Зорница Илиева с проф. Николай Витанов, където той търси мястото на България в новото геополитическо разделение на света, коментира бъдещето на Украйна, ако Залужни е президент, гневът на българите и политическите ходове на нашите управляващи, ако ни притиснат да се включим във войната.

- Ако се стигне до разпределение на зоните на влияние по света между 3-мата големи играчи, къде остава България?

- Накъде отива Украйна след срещите в Аляска и Вашингтон? Залужни ли ще поеме поста на президент?

- Натрупаният гняв сред редовите българи може ли да доведе до извънредни избори?

- Ако се изпращат войски на Натовски страни в Украйна за сдържане на Русия, какъв ще е ходът на България?

/ВИДЕО/

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=e5OnzbjiwYg&t=625s