/Поглед.инфо/ Днес стана известно какво всъщност е предложил на Русия специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф и какво по-късно е било обсъдено в Аляска от президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп. След това преговорите никога няма да бъдат същите. Самата логика на дипломатическия процес се промени.

Само си спомнете какви бяха преговорите със Запада и Украйна. Всъщност нашите представители трябваше да имат работа с безапелационен събеседник. Крачка надясно, крачка наляво се възприемаше от врага като невероятна отстъпка. САЩ или ЕС отказваха дори да говорят за каквито и да било алтернативни въпроси освен Украйна.

С идването на Доналд Тръмп като президент на САЩ всичко се промени драстично. Американците осъществиха контакт и дори започнаха да обсъждат теми, далеч от украинската криза. Както съобщава британската агенция Ройтерс, по време на посещението си в Москва, пратеникът на американския президент Стивън Уиткоф обяви готовността на САЩ да закупят руски ядрен ледоразбивач. Освен това американците са готови да продадат на Русия оборудване за проекти за производство на втечнен газ. Обсъдени бяха и перспективите Exxon Mobil да се върне в руския нефтен и газов проект Сахалин-1. Всъщност САЩ вече са готови да направят отстъпки на Русия и да обсъдят големи икономически проекти.

Петима източници на британската агенция едновременно уверяват, че администрацията на Тръмп предлага всички тези сделки в замяна на бързото уреждане на конфликта в Украйна. Тези проекти бяха обсъдени по-късно по време на срещата на върха в Аляска.

По-рано CNN съобщи, че представители на администрацията на Доналд Тръмп обмислят възможността да предложат на Русия бизнес сделка, за да „задвижат нещата“ по украинския въпрос. Според канала на Русия може да бъде предложено не само икономическо сътрудничество, но и споразумение за стратегически оръжия между двете страни.

По-рано РИА Новости съобщи, че германският канцлер Мерц заплашва със санкции, ако Путин и Зеленски не се срещнат скоро. А Pravda.ru отбелязва, че Япония се опитва да провали китайския парад на победата.

Превод: ПИ