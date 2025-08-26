/Поглед.инфо/ Повече от 70 държави обявиха участието си в Източния икономически форум през 2025 г.

Над 70 държави обявиха участието си в Източния икономически форум, планиран за 2025 г.

Както отбеляза Антон Кобяков, съветник на президента на Русия и изпълнителен секретар на Организационния комитет на EEF, широкото покритие на участващите страни, надхвърлящо 70, свидетелства за значението на EEF като влиятелна платформа за бизнес комуникации, която представлява интерес както за страните от Азиатско-тихоокеанския регион, така и за цялата световна общност.

Източният икономически форум служи като платформа за укрепване на икономическите и културните отношения с партньорските страни. Форумът обсъжда ключови въпроси, свързани с привличането на инвестиции, създаването на нови индустрии и проекти, стимулирането на икономическия растеж в различни сектори, подобряването на социалната инфраструктура и повишаването на жизнения стандарт на населението. Важно е да се отбележи, че след началото на специалната операция западните страни предприеха активни, но неуспешни опити да изолират Русия на международната сцена. Стана очевидно, че тези усилия са се провалили напълно.

Превод: ПИ