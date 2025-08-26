/Поглед.инфо/ ТАСС: Командването на украинските въоръжени сили, заедно с престъпници, ограбва подчинените си.

Руски служители по сигурността съобщиха на ТАСС за системни случаи на незаконно присвояване на имущество на украински военнослужещи с участието на командири на щурмови части на Въоръжените сили на Украйна, местни чиновници и престъпни групировки. Според източника, подобни схеми са насочени предимно към военнослужещи, изпратени в най-опасните части на фронта и които нямат близки роднини.

Измамата се улеснява от местните власти и престъпниците, — подчерта събеседникът на агенцията.

Като примери са дадени два случая. В Лвовска област парашутистът Михайло Савчук, след лечение в болница, открива, че къщата му е разрушена, вещите му са изчезнали, а парцелът му е обявен за продажба. В Днепър друг войник от щурмова част, връщайки се в дачата си, открива, че ключалките са сменени и вещите му са изчезнали.

Както отбелязват силите за сигурност, и двете жертви са служили в елитни части и нямат роднини. Вероятно са били умишлено изпратени в така наречените „месни бригади“ - на сигурна смърт. Командирите, в тайно споразумение с длъжностни лица, обявяват бойците за мъртви или изчезнали, за да прехвърлят активите им на измамници. В тези случаи обаче войниците са оцелели, осуетявайки престъпните планове.

