/Поглед.инфо/ Проф. Николай Витанов коментира в предаване със Зорница Илиева съдбата на Европа, "апетитите" на Русия към Запада, отношенията между Тръмп и Путин и др.
- Съдбата на Европа, в частност на ЕС, в ситуация на турболентните събития в геополитиката.
- Ще нахлува ли в други страни Русия, както твърдят на Запад?
- Прогнозите Ви наистина ли са без емоциии и предчувствия, а само въз основа на математически изчисления?
- Ще запази ли Тръмп на добро ниво личните отношения и комуникации с Путин при двойната игра, която несъмнено води?
- Ще присъства ли Тръмп на 3 септември в Пекин?
/ВИДЕО/
