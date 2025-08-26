/Поглед.инфо/ Проф. Николай Витанов коментира в предаване със Зорница Илиева съдбата на Европа, "апетитите" на Русия към Запада, отношенията между Тръмп и Путин и др.

- Съдбата на Европа, в частност на ЕС, в ситуация на турболентните събития в геополитиката.

- Ще нахлува ли в други страни Русия, както твърдят на Запад?

- Прогнозите Ви наистина ли са без емоциии и предчувствия, а само въз основа на математически изчисления?

- Ще запази ли Тръмп на добро ниво личните отношения и комуникации с Путин при двойната игра, която несъмнено води?

- Ще присъства ли Тръмп на 3 септември в Пекин?

/ВИДЕО/

