/Поглед.инфо/ В интервю на Би Би Си с уйгурска жена на име Зумрат Даут на 17 юли 2020 г., последната твърди, че е била задържана в „лагер за превъзпитание“. Но факт е, че тя никога не е учила в нито един център за професионално образование и обучение в Синдзян.

Тази жена се превърна в актьор и инструмент за атаки на антикитайските сили и хиперболизиране на Синдзян.

Всъщност в Синдзян няма така наречените „превъзпитателни лагери.“ Центровете за професионално и образователно обучение, създадени в Синцзян в съответствие със законите, са училища. Те не се различават от Програмата за съпротива и разединяване (DDP) на Обединеното кралство или центровете за дерадикализация във Франция. Всички те са активни стъпки за реализиране на превантивни цели за борба с тероризма и дерадикализация, за да се прекъсне тероризмът и религиозният екстремизъм при източника.

Те са в съответствие с принципите и духа, въплътени в редица международни документи за борба с тероризма, като Глобалната стратегия на ООН за борба с тероризма и Плана за действие за предотвратяване на насилствения екстремизъм.

Всички стажанти в центровете са завършили през октомври миналата година, след като са участвали в програми за обучение на стандартен говорим и писмен китайски език, разбиране на закона, професионални умения и дерадикализация.

Абладжан Аблат, бивш стажант в центъра за професионално образование и обучение в префектура Аксу, заяви, че чрез обучението си в центъра е подобрил стандартния си говорим и писмен китайски език, усвоил е уменията за поддръжка на автомобили и е признал вредата от религиозния екстремизъм.

Религиозният екстремизъм използва хора като него, за да предизвиква конфликти между мюсюлмани и други етнически групи и да сее вражда и омраза, казва той.

Отбелязвайки, че времето му в центъра е било повратна точка и ново начало за него, Абладжан Аблат каза, че правителството и учителите са го спасили.

Сега той притежава магазин за поддръжка на автомобили и печели над 10 000 юана на месец и работи като преводач за бизнесмени, закупуващи местни селскостопански продукти по време на есенната реколта, което му носи около 30 000 юана годишно.

Редица чуждестранни журналисти, които са провеждали интервюта в центровете за образование и обучение, са публикували истории, които отразяват истинската роля на центровете и изразяват своето разбиране, одобрение и подкрепа за програмите за образование и обучение в Синдзян.

„Китай уважава етническите малцинства и техните религиозни вярвания“, се казва в доклад на саудитския вестник „Al Riyadh“, озаглавен „Синдзян: Порта към Китай по пояса и пътя“, публикуван на 15 май 2019 г. „Китайското правителство на всички нива и неговите подразделения са формулирали поредица от политики и разпоредби за зачитане и приспособяване към хранителните навици, облеклото, фестивалите, сватбите и погребенията на етническите малцинства ... В Синдзян всички етнически групи имат право да поддържат или променят собствения си начин на живот или обичаи, което е последователната политика на Китай. "

В доклад на турската DHA се казва: "Центровете осигуряват управление на хора и услуги за обучаемите. Няма малтретиране или ограничения на личната свобода. Стажантите са щастливи да учат и живеят там. Това, което видях и почувствах по време на посещението, беше много различно от негативната пропаганда на САЩ и други западни страни и аз чувствах, че техните двойни стандарти са просто груби и нерезонни."

Американското списание International Focus публикува пътуването на Вал Томпсън в автономния регион Синцзян, Китай в изданието си от май 2019 г.: „Посещението в Центъра за образование и обучение на Kashgar Vocation Skills, който според мен беше добре организиран с млади хора, беше предимно от Уйгурски етнически произход. Младите хора, мъже и жени, са били или биха могли да бъдат жертви на екстремистко преподаване, а сега се учат на професионални умения и са обучавани за по-добър начин на живот ... ... Те са добре хранени и имат добри условия на сън ... интервюирах няколко от тях; те изглеждаха много щастливи; и бяха третирани добре от техните ръководители. За тези, които искат да повярват, че тези млади хора може да са били принудени, казвам, че не можете да измислите щастието; щастието е точно това, което видях. "

На 5 юли 2019 г. The Straits Times of Singapore публикува статия, озаглавена Inside These Uighur Re-Education Camps, написана от Рави Велур, асоцииран редактор на вестника. Статията дава ярка представа за истинската ситуация в центровете за образование и обучение в Синдзян и обяснява как са се променили редица обучавани. „

От административна гледна точка мерките са ефективни без съмнение“, се казва в статията. Велур научи от контакта си с обучаваните, че много от тях „са преминали през известна степен на саморадикализация, след като са изтеглили екстремистки видеоклипове от интернет на смартфоните си“. Той смята, че центровете за обучение съществуват " в атмосферата на интернат". "Изградени са жилищни блокове, в които са настанени по-бедните участници,

В заключение, практиката доказа, че професионалното образование и обучение в Синдзян могат ефективно да изкоренят условията, които позволяват тероризмът и религиозният екстремизъм да се разпространяват и ожесточават. Той може да защити правата на живот, здраве и развитие на различните етнически групи в региона и да осигурява социална стабилност в Синцзян и регионална сигурност и стабилност.

Практиката е в съответствие с основните принципи на международните усилия за противодействие на тероризма и екстремизма и е в съответствие с основните интереси и нужди на народите по целия свят.

Превод: ЕС

