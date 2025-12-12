/Поглед.инфо/ На 12 декември се проведе Международният форум за мир и доверие в Туркменистан, китайският председател Си Дзинпин изпрати поздравително писмо до участниците в събитието.

Си Дзинпин отбеляза, че тази година е Международната година на мира и доверието, предложена от Туркменистан и утвърдена от Общото събрание на ООН, която съвпада с 30-годишнината от получаването на статут на постоянен неутралитет от страна на Туркменистан. Китай и Туркменистан са добри приятели и партньори, ангажирани с взаимоизгодно сътрудничество. Китай твърдо подкрепя стремежа на Туркменистан към политика на постоянен неутралитет и приветства активните му усилия за опазване на международния и регионалния мир и стабилност, както и за насърчаване на общото развитие на нациите.

Си Дзинпин подчерта, че наскоро е представил Инициативата за глобално управление, предлагайки китайско решение за реформиране и подобряване на системата за глобално управление. Китай очаква с нетърпение да работи с всички страни за опазване на световния мир, насърчаване на общото развитие и напредък в изграждането на общност на споделена съдба.