/Поглед.инфо/ На 21 октомври министърът на търговията на Китай Уан Уънтао участва във видео преговори с европейския комисар по търговията и икономическата сигурност Марош Шефчович. Двамата обмениха мнения по въпросите за контрола върху износа и антисубсидийното разследване на ЕС срещу вноса на китайски електромобили. Уан Уънтао проведе и телефонен разговор с министъра на икономиката на Нидерландия Винсент Кареманс, с който обсъдиха казуса с компанията Nexperia.

Уан Уънтао подчерта, че мерките на Китай относно контрола върху износа на редкоземни елементи представляват нормална стъпка за усъвършенстване на системата за управление на износа в съответствие със закона. Те отразяват ангажимента на страната към поддържането на световния мир и стабилност. Той допълни, че Китай се стреми да гарантира стабилността на глобалната индустриална верига и винаги е улеснявал европейските компании, които развиват сътрудничество с китайски партньори.

Относно казуса с компанията Nexperi, Уан Уънтао заяви, че Китай винаги е бил против политизирането на търговско-икономическите въпроси с мотива за защита на националната сигурност. „Надяваме се европейската страна да играе конструктивна роля за намиране на подходящ начин за разрешаване на въпроса в най-скоро време.“