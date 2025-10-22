/Поглед.инфо/ Учени, изучаващи лунните проби, донесени от китайската мисия „Чан‘ъ-6“, са идентифицирали редки метеорити хондрити, които могат да променят нашето разбиране за пътуването на обектите в Слънчевата система.

Хондритите са толкова редки на Земята, че представляват по-малко от един процент от всички събрани метеорити. За разлика от Земята, Луната почти няма атмосфера и тектоника на плочите, което означава, че запазва девствен запис на древни астероидни удари като естествен архив.

Използвайки съвременни техники за изследване на минералния състав и кислородните изотопи, учените, които са изследвали лунната почва, потвърдиха, че фрагментите идват от Ци хондрити - вид метеорит, богат на вода и органични материали, които обикновено произхождат от външната Слънчева система. Изследването предполага, че системата Земя-Луна може да е претърпяла повече сблъсъци от въглеродни хондрити, отколкото учените са изчислили по-рано.

Това откритие не само показва, че материал от външната Слънчева система може да мигрира към вътрешната Слънчева система, но също така има важни последици за обяснението на произхода на водата на лунната повърхност.

През 2024 г. „Чан‘ъ-6“ влезе в историята, като донесе на Земята 1935,3 грама проби от обратната страна на Луната. Тези проби са събрани от басейна на Южния полюс „Айткен“, най-големия, най-дълбокия и най-стария басейн на Луната.

Проучването е ръководено от изследователски екип от Института по геохимия в Гуанджоу към Китайската академия на науките.