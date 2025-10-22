/Поглед.инфо/ Китай одобри първото в света лекарство, разработено в страната, предназначено за функционално лечение на хепатит В, което бележи значителна стъпка в глобалната борба срещу хроничната чернодробна инфекция.

Инжекционното лекарство, наречено Pegbing, е разработено от Amoytop Biotech, компанията е базирана в град Сямън, провинция Фудзиен. То е одобрено за употреба в комбинация с антивирусни лекарства за постигане на трайно елиминиране на повърхностния антиген на хепатит В при възрастни с хроничен хепатит В, съобщиха от Националната администрация за медицински продукти.

От Китайската фондация за превенция и контрол на хепатита заявиха, че одобрението представлява първото в света разрешение за пускане на пазара на лекарство, предназначено за постигане на функционално лечение на хепатит В, което отваря нова страница в глобалната борба срещу вирусната инфекция.

В световен мащаб хепатит В засяга около 254 милиона души и причинява повече от 1 милион смъртни случая годишно. В Китай има около 75 милиона пациенти с хроничен хепатит В.