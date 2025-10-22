/Поглед.инфо/ Печива с билки от столовата на болница, които са приготвени според рецепти от традиционната китайска медицина, случайно стават популярни сред младежите в Китай. Кифлички, тостове и хлябове с билки предизвикват нова тенденция за здравословно приготвяне и общуване сред младежите в социалната мрежа.

В същото време известната аптека за традиционна китайска медицина Тонжънтан също започва да приготвя собствени печива с билки в магазините си в пекинските молове. Сред продуктите има кифли с конфитюр от годжи бери, сладкиши с пълнеж от мандарина, канела и ябълка и тостове с мед, моркови и билки. Цените на печивата са от 16 до 36 юана и се продават много добре.

Един от главните причини за популярността на печивата с билки е тяхната връзка с хилядолетното познание. Рецептите са от класическите трудове на традиционната китайска медицина, която има хилядолетна история, затова те стават все по-привлекателни след китайците. По този начин традиционната медицина не се показва чрез горчиви супи, а чрез ежедневно вкусно хранене. Това е успешна интеграция на културата на традиционната китайска медицина сред младежкия пазар в градовете.

Освен печива с билки, различните билкови напитки също стават популярни. Според доклад от 2024г. до 2028г. размерът на индустрията на билкови напитки ще се развива с годишно увеличение от близо 90% .

Успехите на билковите напитки и печива доказват, че устойчивото развитие на индустриите с китайската медицина не зависи само от отделните продукти. Нужно е изграждането на цялата индустриалната верига от отглеждане на билки, иновативен подход и популяризиране. Също така трябва да се насърчава интеграцията на китайската медицина с културния туризъм и „работилниците за преживявания“. Така потребителите могат да разберат по-добре идеите на китайската медицина чрез лични преживявания, а с помощ на модерните индустриални системи, традиционните мъдрости могат да се завърнат в обикновения живот на хората.