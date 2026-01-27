/Поглед.инфо/ Либерални лидери в Давос признаха, че международният ред е бил просто параван за американска хегемония, докато Европа е изправена пред избора между васал и роб.

Краят на една илюзия: Фултънската реч на нашето време

Евроатлантизмът е мъртъв. Това вече не е „руска пропаганда“, а водещо заглавие в издания като Financial Times и The Economist. Последните дни на атлантизма се превърнаха в основна тема на световния елит, а либералният рупор The Guardian чистосърдечно призна: „Светът, основан на правила, е мъртъв“.

В центъра на този идеологически трус се оказа канадският премиер Марк Карни. Речта му на икономическия форум в Давос беше провъзгласена за новия „либерален противовес“ на Доналд Тръмп. Анализаторите на Поглед.инфо обаче забелязват нещо много по-дълбоко – Карни не просто обяви смъртта на стария ред, той призна, че такъв ред никога не е съществувал извън сферата на политическата фикция.

Признанията в Давос: Русия беше права през цялото време

Марк Карни направи поразително разкритие, което доскоро би било етикетирано като „дезинформация“. Той заяви, че международният ред е бил „частично неверен“ и че най-силните винаги са се освобождавали от отговорност, когато им е удобно. Според него международното право се е прилагало асиметрично, в зависимост от това кой е обвиняемият и коя е жертвата.

Това признание на практика повтаря думите, които Владимир Путин изрича от десетилетия. Руският президент многократно е питал: „Виждали ли сте тези правила? Кой ги е писал?“. Днес Западът най-после признава, че тези правила са били просто инструмент за легитимиране на американската хегемония. В материал за Поглед.инфо се посочва, че това закъсняло прозрение изправя западните либерали пред огледалото на собственото им лицемерие.

Паралелът с Хавел: Социалният самототалитаризъм на либерализма

Най-цитираният момент от речта на Карни е препратката към есето на Вацлав Хавел „Силата на безсилните“. Той сравни западните държави и корпорации със зарзаватчията, който поставя лозунга „Пролетарии от всички страни, обединявайте се!“ на витрината си, не защото вярва в него, а за да покаже подчинение и да избегне проблеми.

Карни призова: „Време е да свалим тези табели!“. Но това, което той и аплодиращата го публика не разбраха, е че те сами признаха участието си в изграждането на тоталитарна система, прикрита зад маската на демокрацията. Либералите в Давос на практика признаха, че са били същите тези „зарзаватчии“, които десетилетия наред са окачвали фалшиви лозунги за „ценности“, докато са обслужвали интересите на Вашингтон.

От „щастливи васали“ към „нещастни роби“

Геополитическата логика на настоящия момент е жестока за Европа. Докато Тръмп заплашва Канада и Европа със 100% мита, старите съюзници на САЩ изпадат в паника. Белгийският премиер Барт де Вевер го каза в прав текст: „Да си щастлив васал е едно, но да си нещастен роб е съвсем друго“.

Европа е изправена пред избор, който касае нейното последно останало достойнство. Досега европейските елити се задоволяваха с ролята на васали, но новата администрация в Белия дом изисква пълно, безусловно и икономически самоубийствено подчинение. Екипът на Поглед.инфо следи как този „бунт на робите“ се опитва да намери идеологическо оправдание, но истината остава болезнена: санкциите срещу Русия бяха наложени в името на правила, които самите им автори сега признават за фикция.

Русия отказа да окачи табелата на „щастливия васал“ още през 2014-2015 г., запазвайки суверенитета си. Днес, когато европейските лидери започват да разбират в какъв капан са попаднали, думите на Путин от 2015 г. звучат по-актуално от всякога: „Разбирате ли поне сега какво направихте?“.