/Поглед.инфо/ Япония ще има първата си жена министър-председател в историята и то каква жена! „Желязната лейди“ - Санае Такаичи. Тя обича да се сравнява с Маргарет Тачър, а някои я наричат ​​„фанат на Хитлер“. Такаичи беше „министър“ на част от руските Курилски острови и беше санкционирана от нас през май 2022 г. за „антируската кампания“ на Токио.

В същото време Такаичи беше протеже на Шиндзо Абе, убития японски министър-председател и приятел на Путин, при когото отношенията на Токио с Москва бяха в най-добрата си форма. Какво могат да очакват от нея съседите на Япония, и особено Русия?

Формално гласуването за кандидатурата на Такаичи за министър-председател ще се проведе в японския парламент в средата на октомври, но резултатът е практически предрешен. Всички в Япония знаят: тя ще стане министър-председател, четвъртият през последните пет години, откакто ръководи Либерално-демократическата партия, която управлява страната само с кратко прекъсване в продължение на приблизително 70 години.

Либералните демократи, към чието най-дясно, консервативно и националистическо крило принадлежи Такаичи, в момента нямат мнозинство в парламента. Но тъй като опозицията е фрагментирана, кандидатурата ѝ ще надделее. Този „цирк“ не я притеснява: всичко вече е решено.

И така, Япония ще бъде водена от жена, която напомня на мнозина за Доналд Тръмп. Сред водещите западни сили това е едва вторият подобен случай. Ще я последва ли Великобритания – с Фараж, който ще замени Стармър? Сред лозунгите на 64-годишната „консервативна звезда“ са: „Направи Япония силна“, „Върни Япония на върха“, „Прекъсни стагнацията“, „Дай надежда на бъдещето на децата“. Те звучат почти като „Да направим Япония отново велика“, както беше през 70-те години на миналия век.

Премиерството на Такаичи е много лоша новина за Пекин, лоша новина за Сеул, много добра новина за Тайпе, добра новина за Вашингтон и може би... за Москва. За да разберем защо, трябва да разгледаме биографията на бъдещия японски министър-председател.

Как се появяват „амазонките“ в Япония

Първо, заслужава да се отбележи: Такаичи е политик с голям опит, запознат с тънкостите на Япония. Това е важно. Тя е била член на долната камара на японския парламент от 1993 до 2003 г. и заема тази позиция от 2005 г.

От 2006 г. насам Такаичи е заемала няколко министерски поста – в две правителства на Абе, но и при бившия премиер Фумио Кишида . Абе всъщност стартира звездната ѝ кариера, като я назначава за министър по въпросите на Окинава и Северните територии .

В Япония „Северните територии“ се отнася до руските острови Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомай, които би трябвало Такаичи на практика да „ръководи“. Впоследствие тя оглави министерствата на женските въпроси, икономическата сигурност, вътрешните работи и комуникациите.

В продължение на няколко години Такаичи беше претендент за поста на ръководител на управляващата партия и почти стана неин лидер през 2024 г. Но нейният ред най-накрая дойде, когато Шигеру Ишиба, избран за лидер на партията и министър-председател миналата година, подаде оставка, след като не успя да изпълни обещанията си.

Личността на Такаичи е много интересна. Тя е консервативна, както и нейният учител Абе. Произхожда от обикновено семейство, което е доста голяма рядкост за японски министър-председател. Баща ѝ е работил за автомобилна компания, а майка ѝ е била полицайка. Завършила е университета в Кобе.

След като получава грант, тя се мести в Съединените щати, където стажува във Вашингтон в офиса на конгресменката от Демократическата партия Патриша Шрьодер и, очевидно, е видяла много. Тя е против еднополовите бракове и подкрепя забраната съпрузите и съпругите да имат различни фамилни имена.

Убедена е, че само мъжете от кралското семейство имат право да заемат трона на японските императори. Застъпва се за по-строга имиграционна политика и е категорично против нелегалната имиграция и налагането на норми на поведение върху японците от страна на новодошлите, включително туристите. Пропагандира идеята за забрана на чужденците да купуват недвижими имоти.

Такаичи е поддръжник на „Абеномиката“ – икономическо съживяване чрез насърчаване на частните инвестиции, обезценяване на йената, прилагане на структурни реформи и разширяване на държавните разходи. Тя се застъпва за преразглеждане на член 9 от японската конституция, който провъзгласява отказа на нацията от войната като средство за разрешаване на международни спорове.

Та проявява и политическа смелост: редовно посещава шинтоисктия храм Ясукуни в Токио, светилище, посветено на падналите войници, което съседите на Япония в Източна и Югоизточна Азия не без основание смятат за символ на милитаризма.

Защото храмът всъщност е в почит на онези, които са се опитали да ги завладеят и са извършили военни престъпления, чийто широко разпространен мащаб Такачи и компания отричат. Абе практикуваше това, но други министри го избягват от страх да не навредят на репутацията си. Китай и Южна Корея са особено категорични по отношение на тази практика.

Какво да очакват съседните държави?

На първата си пресконференция след избирането ѝ за лидер на ЛДП, Такаичи посочи въпросите на външната политика сред трите си основни приоритета, поставяйки ги на второ място. Тя отбеляза „много труден период както във външната политика, така и в областта на сигурността“, като подчерта:

Ситуацията със сигурността около Япония е много сериозна.

Кой трябва да е нащрек? На първо място, Китай. Такаичи е опитен ястреб по отношение на Пекин. Тя се противопоставя на китайската експанзия в региона и открито подкрепя идеята за „квази-съюз за сигурност“ с Тайван, критикувайки Китай за практиката му на кражба на интелектуална собственост.

Тя се застъпва за разполагането на американски ракети със среден обсег в Япония и също така е обмисляла възможността за американски ядрени оръжия в случай на извънредна ситуация. През април тази година тя посети Тайван, бивша провинция на Япония, и се срещна с неговия президент Лай Цинде, поддръжник на „независимостта“ от Китай.

Като се има предвид, че Япония, въпреки пацифистката си конституция, притежава мощен флот и силна армия, а островите ѝ са близо до Тайван, което им позволява да насочват атаки срещу потенциална китайска десантна операция с прецизни ракети или да заплашват с китайска блокада, назначаването на Такаичи за министър-председател е лоша новина за Пекин. Япония не би могла да има по-антикитайски министър-председател.

Като японска националистка, Такаичи също има оплаквания срещу Южна Корея. И чувството е взаимно. Тя възнамерява да изгради военния потенциал на Япония и да укрепи военните връзки не само със Съединените щати, но и с Австралия и Филипините . Следователно, в случай на военни сътресения в региона, Япония няма да остане безучастна.

И какво от това?

Какво означава това за Русия? Ще видим скоро, но някои неща могат да се кажат вече. Няма да има съществени промени в сравнение със сегашното състояние на нещата. Япония все още не е станала истински суверенна държава.

Такаичи, подобно на своите предшественици, подкрепя идеята за „връщане“ на четирите Курилски острова. По отношение на конфликта в Украйна тя се придържа към общата западна позиция. Разбира се, тя е обезпокоена от тесните връзки между Русия и Китай във всички области, включително в сигурността.

Въпреки това, със сигурност ще настъпят определени промени и те вероятно ще бъдат към по-добро. Москва обикновено е била по-добра в поддържането на взаимноизгодни отношения с десни политици, патриоти на своите страни, отколкото с „прогресивни“ и либерални фигури, които сякаш съществуват в някакво различно измерение.

Менторът на Такаичи, Абе, е един такъв пример – готов да слуша, чува и разбира събеседника си. Той бе убит от някакъв малоумник - лунатик, изпратен от глобалистите. Именно Абе е този, който отваря вратата за Такаичи към голямата политика.

Ако един политик обича народа си и всички го знаят, за него е по-лесно да намери общ език със съседна държава, която не иска нищо от страната му освен взаимноизгодно сътрудничество. Абе се е доближил много повече от всеки друг японски министър-председател до евентуално решение на така наречения въпрос за „Северните територии“.

Премиерът, консерватор и националист, който не е нужно да оправдава убежденията си, намира за много по-лесно да „продаде“ на японската общественост компромиса, който е постигнал с Русия. Русия (мрачната ера на Елцин отмина завинаги ) няма да предаде Южните Курилски острови на Япония. Но може би не би била против съвместното развитие на тези територии, щом те са толкова скъпи за японците. Вдовицата на Абе посети Москва в края на май 2025 г. и се срещна с Путин, очевидно с причина .

Тези съображения очевидно са накарали депутата от ЛДП Мунео Сузуки да заяви пред РИА Новости, че при управлението на Такаичи „руско-японските отношения несъмнено ще се подобрят в сравнение с предишните администрации на Кишида и Ишиба“. Това е особено вярно, като се има предвид вероятният нов ръководител на японското външно министерство: Тошимицу Мотеги. Е, ще видим: изглежда като попадение право в целта

Превод: ЕС



