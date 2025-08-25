/Поглед.инфо/ На 24 август телевизионният канал „Россия 1“ излъчи интервю с външния министър Сергей Лавров.

В коментар на последните изявления на някои западни политици, че „няма да се ангажират с никакви преговори с Русия“, както и че ако преговори не се състоят или резултатите от тях са незадоволителни, ще наложат отново санкции на Москва, Лавров заяви: „Те просто търсят извинения, за да блокират преговорите, като се опитват да прехвърлят вината на Володимир Зеленски“.

Лавров посочи, че „подобни действия имат за цел да подкопаят процеса на разрешаване на конфликта, към което се стремят президентите на Русия и САЩ, и който вече постигна положителен резултат“.