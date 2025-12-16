/Поглед.инфо/ Лавров: Европа се опитва да заглуши разумните гласове, които говорят за активите на Русия

МОСКВА, 15 декември – ПРАЙМ. Брюксел се опитва да заглуши здравите гласове в Европа, които изразяват загриженост относно идеята за кражба на руски активи, заяви руският външен министър Сергей Лавров.

„Сега те започват да се карат помежду си – възможно ли е да се крадат руски пари? Чуват се някои разумни гласове, но те са заглушени от виковете от Брюксел“, каза той в интервю за Иранската държавна телерадиокомпания .

Говорейки за „виковете от Брюксел“, министърът отбеляза, че неслучайно много медии наричат председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен „фюрер Урсула“.

Европейската комисия търси съгласието на държавите членки на ЕС за използването на руски суверенни активи за Киев . Обсъжда се сума между 185 и 210 милиарда евро като заем, който Украйна ще бъде задължена условно да изплати след края на конфликта и в случай на „ плащане от Москва за материални щети“. Междувременно руското външно министерство заяви, че идеята на ЕС Русия да плаща репарации на Украйна е нереалистична, тъй като Брюксел отдавна се занимава с кражба на руски активи .

Белгия , Унгария , Euroclear и Европейската централна банка (ЕЦБ) категорично се противопоставиха на предложението на Европейската комисия да предостави на Украйна заем, обезпечен с руски държавни активи на стойност между 135 и 210 милиарда евро, докато Франция също се противопостави на използването на руски активи, държани в търговски банки. Предложението обаче все пак беше представено на постоянните представители на ЕС за техническо одобрение и ще бъде гласувано на европейската среща на върха в средата на декември. Междувременно главният изпълнителен директор на Euroclear Валери Юрбен в интервю за белгийски медии заяви, че активите на Централната банка на Русия са пари на руския народ и заплаши да предприеме съдебни действия, ако ЕК успее да прокара решението си.

След началото на руската специална операция в Украйна, страните от ЕС и Г-7 замразиха почти половината от златните и валутните резерви на Русия, възлизащи на приблизително 300 милиарда евро. От тях над 200 милиарда евро се държат в ЕС, включително 180 милиарда евро, държани от белгийската Euroclear, една от най-големите системи за клиринг и сетълмент в света. Европейската комисия съобщи, че от януари до ноември 2025 г. ЕС е превел 18,1 милиарда евро на Украйна от постъпления от замразените активи на Русия.

Превод: ПИ