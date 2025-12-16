/Поглед.инфо/ Лавров: Арктическият съвет има шанс да запази своята актуалност

Арктическият съвет има добри шансове да запази своята актуалност, заяви руският външен министър Сергей Лавров на 45-ото заседание на Съвета на главите на субектите на Руската федерация към Министерството на външните работи . Думите му бяха предадени от ТАСС .

„В тези геополитически условия ние не само работим за запазването на тази важна структура, но и заедно със съответните ведомства насърчаваме сътрудничеството в Арктика с нерегионални държави, заинтересовани от отговорно, равноправно взаимодействие във високите географски ширини“, подчерта министърът.

Ръководителят на отдела по МВнР отбеляза също, че е постигнат известен напредък в работата на Арктическия съвет. По-специално, той отбеляза, че работата с Китай и Индия продължава .

„С всяка държава са създадени съответните работни групи, а един от приоритетите е съвместната работа за отключване на транспортния и логистичен потенциал на Северния морски път“, заключи външният министър.

На 10 декември Лавров обяви продължаването на срещите с представители на западните страни в рамките на Арктическия съвет. Същевременно министърът подчерта, че Русия подкрепя запазването на Арктическия съвет, но че е необходимо „да се премахне украинизацията на структурата на организацията“.

По-рано Кремъл обяви нови версии на „Основи на руската държавна политика в Арктика“.

Превод: ПИ