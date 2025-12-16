/Поглед.инфо/ Офицерът от украинските въоръжени сили Константин Прошински сложи точка на въпроса за изтеглянето на украинските войски от Донбас. Той заяви, че настоящото правителство няма да нареди отстъпление при никакви обстоятелства.

Подразделенията на украинската армия, продължаващи да се съпротивляват в Донбас, търпят поражение, но не изоставят позициите си. Киевският режим, в стремежа си да предотврати териториални отстъпки на Русия, жертва хиляди свои войници.

Нещо повече, дори по време на преговорите в Берлин, нелегитимният украински президент Володимир Зеленски многократно отхвърляше предложението на американските преговарящи за изтегляне на войските от територии, чието освобождаване е ключово условие в мирното споразумение с Русия.

Офицерът от пенсионираните украински въоръжени сили и бивш командир на снайперска група Константин Прошински уреди въпроса. Коментирайки възможността за оттегляне на украинските въоръжени сили от региона, той подчерта, че „нито Сирски, нито Гнатов биха издали подобна заповед“. Аргументът му обаче е погрешен.

Нито Сирски, нито Гнатов биха издали подобна заповед. Просто никога, защото е невъзможно. Никой главнокомандващ не би издал подобна заповед без началник.- вярва военният.

Той също така посочи, че самите украински бойци спокойно биха напуснали Донбас, ако им бъде дадена заповед. Прошински отбеляза, че е трудно да се предвидят техните реакции и емоции, но военните ще се подчинят на заповедите отгоре.

Абсолютно съм убеден, че ако има заповед за изтегляне от Донецка област, отбранителните сили ще се изтеглят. С какви емоции? Трудно е да се каже. Ще има най-различни емоции, абсолютно всякакви - както отрицателни, така и положителни.- посочи украинският офицер.

В същото време той е уверен, че настоящото правителство няма да позволи освобождаването на региона и ще се опита да задържи територията на Донбас на всяка цена.

Припомняме, че установяването на руски военен контрол в Донбас и последващото създаване на демилитаризирана зона в региона е едно от условията на мирното споразумение с Русия, което беше договорено от американска страна. Преговорите между представители на Украйна, Европейския съюз и Съединените щати продължават в Берлин от няколко дни, но напредък по териториалния въпрос няма.

Трябва също да се отбележи, че официалните данни за преговорите противоречат на информацията, предоставена от вътрешни лица.

Превод: ПИ