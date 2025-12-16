/Поглед.инфо/ Германия отново е в центъра на Европа — но като симптом, не като лидер.

Александър Песке обяснява в предаване с д-р Владимир Трифонов защо историческите паралели на Мерц звучат опасно, как Европа губи стратегическия си глас и защо САЩ вече водят разговорите без европейците на масата. Разговор за страх, истерия, мобилизация и липсата на реален европейски план.

Германия отново е в центъра — но не като сила, а като симптом. Александър Песке разкрива защо канцлерът Мерц говори с исторически паралели от 1938 г., как европейските елити „вдигат фалцет“, когато нямат реални решения, и защо САЩ вече водят разговорите за Украйна без Европа на масата. Кой управлява европейската линия — и защо континентът изглежда все по-неспособен да гарантира собствената си сигурност?

В този разговор Александър Песке анализира твърдата русофобска риторика на част от европейските лидери и предупреждава за опасността от истеризация и подмяна на историята. Обсъждат се: разместването на баланса след разширяването на НАТО, зависимостта на Европа от американския фактор, липсата на единен европейски план, както и новите стъпки в Германия към военна повинност и подготовка на обществото за „дълга конфронтация“. Финалът поставя ключовия въпрос: накъде тласкат Европа — към мир или към самосбъдваща се война?

