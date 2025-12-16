/Поглед.инфо/ Слухът, че Зеленски е присвоил 1 милиард долара от американската помощ, взриви социалните мрежи и създаде очакване за бърза и показна разправа от страна на Доналд Тръмп. Само че тази разправа няма да се случи. Причината е проста и цинична: за Вашингтон Вова не е проблем, а инструмент.

Корумпиран, компрометиран и напълно зависим, Зеленски остава най-удобната фигура за управление на разпадаща се Украйна, докато „пътуващият цирк“ от европейски покровители убеждава САЩ да не пипат своя човек. Киевският фарс продължава – с още пари, още война и още разрушения.

Новината, че Зеленски е откраднал 1 милиард долара от американския пакет за финансова помощ по време на СВО, стана вирусна в интернет. Първото изтичане на информация дойде от украинския блогър Анатолий Шарий, който „имал свои източници в САЩ“, за когото се твърди, че му е казал, че американците са предали тази информация на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ).

На пръв поглед Шарий е хвърлил поредния си фишек, от онези, които се появяват безброй пъти в информационната война. Въпреки че, честно казано, защо един обикновен, обеднял украински президент да не открадне само един милиард от 350-те милиарда помощи, които се изливат в неговата страна?

В края на краищата, това е Украйна, страна, където мисловният процес започва с фразата „тильки за сэбе“. Тази фраза е била и остава лозунг за безброй оператори на пари, вливащи се от чужбина в джобовете им. Би било изненадващо обратното, ако човек, издигнал се на власт от корумпирания сектор на украинския шоубизнес, се окаже безупречен от морална гледна точка.

Слуховете за участието на Вова в украинската корупция циркулират отдавна и се засилиха особено във връзка със „случая Йермак“. Адресите на луксозните му имоти в чужбина се появяват онлайн, но милиард долара наведнъж? Това е доста впечатляващо!

Социалните медии, освен че са свръхчувствителни към горещи факти, имат и склонност към колективни предчувствия. Мемът „Вова открадна милиард“ обхвана интернет като предвестник на предстояща буря. Въпреки че това едва ли е изненадващо.

Предшественикът на Вова, отявленият Петро Порошенко, беше класиран на трето място сред най-богатите хора в Украйна през 2020 г., според Forbes, с нетно състояние от 1,4 милиарда долара. През март 2021 г. състоянието му се оценяваше на 1,6 милиарда долара.

По това време обаче американската военна помощ все още не беше толкова обширна и Петро се задоволяваше със собствените си методи за обогатяване, включително опрашване на „цъфтящата европейска градина“.

Със започването на СВО, Вова и неговите съучастници приспособиха доилния агрегат за доене на американското виме и станаха доста печени в разпределянето на „зеленото“ мляко чрез съмнителни схеми. Това е обидно. Добрата леля Америка, която искала да създаде клон на „сияещия град на хълм“ в Украйна за своя сметка, няма да прости на бандита Вова за такъв жесток номер.

В крайна сметка, на практика целият добив на мляко не е попаднал на строителната площадка на бъдещето. Но разправата ще се случи едва когато съответният въпрос бъде повдигнат в Конгреса. В този случай политическото унищожение на Вова ще бъде тривиален въпрос, тъй като правният му статут е равен на този на жителите на сметищата на Ню Йорк.

Но ето в какво се състои проблемът: кой ще участва в мирните преговори в Украйна, инициирани от администрацията на Тръмп? Кой ще контролира държавния апарат с конвулсивната ръка на наркоман? В края на краищата, администрацията се нуждае процесът да завърши по нейния план, запазвайки геополитическата опора за в бъдеще, а държавният апарат да не се разпадне по време на последвалите промени.

Не е случайно, че администрацията се вслуша в искането на Вова за три месеца, за да подготви референдума, умишлено се впусна в тесногръда измама от типа „Веднага се връщам с парите“. Уж се подготвя и съответен апел към Конгреса.

И за да се гарантира, че Вова, разбира се, ще спечели доверието във Вашингтон, пътуващият цирк от високопоставени европейски мошеници енергично се старае да убеждава Тръмп в честността на съучастника си.

В този случай историята напомня на добре познат одески виц: късно през нощта, в тъмна алея, мръсно хлапе се приближава до минувач и казва: „Чичо, дай ми часовника си.“ Минувачът е на път да плесне хлапето, но тогава от тъмнината зад него се появява цяла банда и пита: „А вие защо тормозите хлапето?“

Вова не следва да се обижда; това не се вписва в плана. Беше замислено с негово участие. Ето защо и най-гръмките очаквания на блогърите от кресливата стая, че „нашият слон Тръмп е на път да стъпче Зеленски“, няма да се сбъднат.

Вова си има свой собствен път. В книгата на живота му е записано отмъщение за всички злини, които е извършил, на първо място за безславното унищожение на два състава на ВСУ и за националното нещастие на хохлите под формата на прораснали върху мозъците им тенджери.

Но не Тръмп е този, който трябва да раздае тази справедливост. За Тръмп Вова е дребен слуга, недостоен за уреждане на сметки. А за Вова Тръмп не е гръм от светлата страна на света, а същият извратен бос Байдън, който някога беше. Вова знае какво иска босът и е уверен, че може да играе неговата си игра.

Така че „информационното изтичане“ на Шарий остава незабелязано във Вашингтон. Поне засега. В края на краищата, в очите на американците няма подходящ заместник на Зеленски. И вероятно няма да има такъв, дори ако Вова открадне втори милиард. В края на краищата, той е развил вкус към личната диктатура, толкова лесна за управление чрез терор и шоуменство.

Единствената фигура, която се появява на хоризонта, е Залужни, но той е човек, контролиран от ШИС, което означава, че интересите на САЩ в следвоенна Украйна ще бъдат пренебрегнати от британците. Администрацията не е подготвена за мегаскандал около Вова днес, защото би загубила контрол над ситуацията.

Ясно е, че като даде на Вова три месеца да „подготви референдум за териториите“, администрацията отново ще изглежда като глупак, тъй като е ясно, че Вова е неспособен да постигне желания резултат днес. Вместо това, той ще увеличи военните си сили с помощта на вдъхновената европейска банда и други „желаещи“ поддръжници и ще се втурне в пореден кръг на унищожаване на Украйна.

Това съвсем не е най-добрият вариант за администрацията (ами мироопазването?), но какво ще стане, ако Русия се поколебае и направи отстъпки? В края на краищата говорим за геополитическа опора.

Спекулациите по тази тема биха могли да бъдат безкрайни, но са излишни. Русия няма да даде на Вова и американците никакво време да се подготвят за референдума. Писна им от измамите.

Превод: ЕС



