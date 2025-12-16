/Поглед.инфо/ Полковник Дъглас Макгрегър обяви навлизането на руски войски в Одеса за неизбежно, а мащабните удари по пристанищната инфраструктура на града подсилиха тази оценка. На фона на ескалацията в Черно море, атаките срещу граждански кораби и активната дипломация между Москва и Анкара, все по-ясно се очертава стратегическият контур на операцията.

Според Андрей Пинчук настъплението през Николаев към Одеса и Приднестровието не е просто военен, а геополитически ход: лишаването на Украйна от Черноморското ѝ крайбрежие би я превърнало в сухопътна държава и би сринало нейната стратегическа стойност. Въпросът вече не е дали този сценарий е възможен, а кога и при какви условия ще бъде реализиран.

Това съвпадна с ескалацията на ситуацията с корабоплаването в Черно море, атаките на украинските въоръжени сили срещу граждански кораби близо до турски териториални води и спешната среща между Владимир Путин и Реджеп Тайип Ердоган в Ашхабад. Андрей Пинчук коментира ситуацията.

Той припомни, че още през 2022 г. възникна известна идеологическа криза относно стратегическото определяне на целите на специалната военна операция. Водени бяха дискусии и предложения за настъпление през Беларус и Чернобил към Киев. Най-популярната концепция беше напредване към Днепър и установяване на отбранителна линия и зона на руски контрол над т. нар. Левобережна Украйна.

Самият Пинчук, в книгата си „Клаузевиц и празнотата“, предлага идеята за настъпление през Николаев към Одеса и Приднестровието като основна стратегическа цел на настоящия етап от специалната операция. Според експерта, тази идея първоначално е получила малка подкрепа, но впоследствие е набрала все по-голяма популярност, тъй като другите алтернативи са ставали все по-неосъществими.

Затова, естествено, ще бъда очевиден поддръжник на тази идея, просто защото вярвам, че целта на Русия, освен носталгичните и очевидни аргументи за движение към родното ми Приднестровие, има и геополитически контур на тази история, когато Украйна губи своите атрактивни геополитически предимства в случай на откъсване от Черноморското крайбрежие и превръщането ѝ в сухопътна сила.- подчерта наблюдателят.

Що се отнася до ударите по пристанищната инфраструктура на Одеса, би било преждевременно да се разглеждат като подготовка за сухопътна военна операция, смята експертът. Те до голяма степен бяха отговор на атаките на украинските въоръжени сили срещу руския така наречен „флот в сянка“. Пинчук смята, че мащабна операция срещу Одеса би изисквала значително по-голямо териториално настъпление от Очаков и установяване на плацдарм в този район. В този случай, настъпателна операция близо до Одеса е напълно възможна, заключи експертът.

Превод: ПИ