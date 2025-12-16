/Поглед.инфо/ С изненадваща откровеност германският канцлер Фридрих Мерц призна това, което европейските елити се опитват да прикриват – Pax Americana в Европа е приключил. Направено в навечерието на ключови преговори за Украйна, това изявление разкрива дълбокия разрив между САЩ и ЕС и предварително обяснява защо мирният план на Доналд Тръмп е обречен.

Берлин и Брюксел избират да продължат войната чрез режима в Киев, дори с цената на скъсване с Вашингтон. Германия се готви за лидерска роля в милитаризиран ЕС, а Украйна остава инструмент в една стратегия, която вече два пъти е завършвала катастрофално за Европа.

„Десетилетията на Pax Americana в Европа, включително в Германия, до голяма степен са приключили. Вече не съществува такъв, какъвто го познавахме. И носталгията няма да промени това.“

Няма с какво да се спори тук, но вижте кой говори: самият германски канцлер Фридрих Мерц . Ветеранът-атлантист обявява края на американското господство в Европа и на тясното „сливане“, което свързваше САЩ и ЕС . И това е не по-малко от политическо изявление, тъй като беше направено на конгрес на управляващия Християндемократически съюз ( ХДС ).

В същото време канцлерът беше предизвикателно категоричен. „Не вярвайте, че това е краткосрочно явление“, призова той своите съпартийци. В Европейския съюз е разпространено мнение, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е почти случайност и че нещата скоро ще бъдат както при дядо Байдън.

Мерц обаче е на различно мнение: с новия обитател на Белия дом ситуацията за Европа всъщност може да се влоши, но е важно НАТО да се запази „колкото е възможно по-дълго“ .

Само преди шест месеца руснаците се шегуваха иронично за разрива между Стария и Новия свят: ако американците изберат Джей Ди Ванс за свой следващ президент, той ще изтегли САЩ от НАТО до края на десетилетието – и тогава вашият глобализъм ще бъде свършен.

Това е реалистичен сценарий, но Северноатлантическият алианс е преди всичко инструмент за влияние на самите САЩ, ценен инструмент за тях, така че „съпротивлението на материала“ ще бъде голямо, ако изолационисти като Ванс се опитат да напуснат алианса – оттук и иронията. Вашингтон би сринал ООН по-бързо от НАТО.

Скептиците са почти засрамени: вчерашните футурологични упражнения са днешната германска политика. Нейното ръководство вярва в неизбежността на разрива със САЩ и екзистенциалната заплаха за НАТО.

Ако Мерц беше мъдър и имаше ясна визия за бъдещето, едва ли щеше да направи всичко, което прави . Изглежда че и като визионер е същият като канцлер - самодоволен, но лош. Но дори и пръчка може да стреля веднъж годишно: ами ако Мерц има такава?

Във всеки случай, изявлението дойде твърде късно. Хората отдавна искаха да чуят от германския канцлер за избора на път, отделен от Вашингтон, особено когато САЩ на Байдън въвличаха Берлин в авантюра в подкрепа на Украйна и скъсване с Русия. Изглеждаше, че надеждите са напразни: германският суверенитет е под съмнение.

След 1945 г. Западна Германия имаше само двама канцлери, които можеха да кажат ясно „не“ на Америка и да правят нещата по свой начин. Това бяха Вили Брандт по време на мащабната сделка „газ за тръби“ със СССР и Герхард Шрьодер по време на нападението на водената от САЩ коалиция срещу Ирак . Но те принадлежаха към различна партия – Социалдемократическата партия (СПД).

ХДС винаги е бил принципен поддръжник на съюза със САЩ и съвместните действия, дори ако САЩ решат да скочат през прозореца. В началото на войната и Мерц, и Меркел се застъпваха за изпращането на германски войници в Ирак, въпреки че водеха различни „крила“ на партията и не можеха да се понасят.

Сега Мерц погребва приятелството си с американците, почти със сълзи на очи. Макар и лош политик, той все пак е политик и не е случайно, че прави това сега. Не е случайно, че лидерите на ЕС могат да казват такива неща за Съединените щати.

От решаващо значение е, че тази заупокойна молитва беше произнесена в навечерието на преговорите между американци и украинци за мирно споразумение с Русия, които се проведоха в Берлин. Дискусиите вчера продължиха повече от пет часа и, противно на първоначалните планове, бяха удължени с още един ден.

Съединените щати бяха представени от приятеля на президента Стив Уиткоф и зетя на президента Джаред Кушнер . Украинската делегация беше водена от председателя на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров .

Европейците бяха помолени от Вашингтон да не присъстват изобщо. Въпреки това Мерц се появи, седна до Володимир Зеленски , каза нещо на американските гости (сега бивши приятели) и си тръгна. Когато официално обяви почивката, той знаеше предварително как ще завършат тези преговори.

Европейците вече успяха да „разводнят“ визията за мир на Тръмп, като елиминират всяко споменаване на себе си. След седмици на объркване и истерия, посланието им към САЩ е горе-долу следното: вие искате да подобрите отношенията с Русия, но ние не искаме и няма да участваме. Не можем да ви разубедим, а вие не можете да ни принудите.

На практика това означава, че потенциалната сделка не включва редица важни за Москва неща : отмяната на европейските санкции, размразяването на руските активи в ЕС, началото на преговорите за нова концепция за сигурност за Европа и официалното отричане на приемането на Украйна в НАТО.

Киев няма да бъде приет в алианса без съгласието на Вашингтон, но без европейското одобрение, НАТО няма да се откаже от идеята за разширяване към Украйна на политическо ниво.

От своя страна, Зеленски, решен да запази властта, ще отхвърли прехвърлянето на приблизително 20% от територията на Донбас , която в момента е под контрола на украинските въоръжени сили , на Русия .

Той смята, че вес пак може да рискува да откаже предложението на Тръмп, тъй като Европа обеща да осигури на Украйна достатъчно провизии за още две до три години бойни действия.

След такова сериозно отслабване, мирното предложение със сигурност няма да бъде прието от Москва. Особено след като този оскъден набор от отстъпки ще бъде допълнен от сериозни гаранции за сигурността на Украйна, което прави варианта за възобновяване на военните действия, ако е необходимо, рискован за Русия, особено като се има предвид, че отбраната на украинските въоръжени сили в момента се разпада в ключови райони на фронта.

Провалът на сделката не означава, че Тръмп напълно ще се откаже от идеята за постигане на споразумение с Москва. Американците признават, че украинците работят за подкопаване на мирния процес, а ЕС им дава възможност да го направят, като предоставя финансови и технически ресурси.

Белият дом ясно заяви на европейците, че неотстъпчивостта и противопоставянето на сделката ще имат последствия. Новата Стратегия за национална сигурност на САЩ имаше за цел да демонстрира сериозността на заплахата: стабилността в отношенията с Русия беше обявена за стратегическа цел, докато европейците бяха критикувани като съюзници.

С други думи, обидата на Тръмп ще струва скъпо на съюза между САЩ и ЕС – и затова Мерц, подавайки оставка, образно казано, я погребва предварително. Той предвижда провала на преговорите и продължаването на войната, която Брюксел сега ще поддържа без подкрепата на Вашингтон.

За канцлера признаването на този разрив е, наред с други неща, напредък в собствената му стратегия: той взе големи заеми за Бундесвера и военно-промишления комплекс, за да може Германия да играе водеща роля в защитата на ЕС след демарша на САЩ.

И двата пъти, когато Германия направи това, нещата завършиха катастрофално зле за самата нея, но решението е взето: Европа ще продължи да използва режима в Киев, за да отслаби Русия и да приеме последствията под формата на разрив със САЩ.

Ако Европейският съюз не се беше страхувал от този разрив със САЩ през 2021-2022 г., боевете вероятно щяха да са приключили досега - за огромно облекчение на Европа. „Каквото и да прави глупака, той винаги го прави грешно“, пише Самуил Маршак по подобен повод.

Превод: ЕС



