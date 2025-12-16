/Поглед.инфо/ Берлинските разговори за 20-точковия план на Тръмп влязоха в критична фаза: Киев отхвърля варианти за Донбас и идеята за демилитаризирана „свободна икономическа зона“, а изявленията за „значителен напредък“ звучат все по-скоро като дипломатическа мъгла, отколкото като пробив.

На този фон Германия домакинства процеса, но самият Мерц очевидно търси дистанция от най-взривоопасните решения, докато Европа и НАТО натискат за пакет от гаранции и механизми на място.



В Москва вече сигнализират, че „коригираните версии“ след европейско-украинските предложения може да се окажат неприемливи — тоест: ако документът е направен да бъде отхвърлен, отговорността ще бъде прехвърлена върху Русия.



Така 15 януари 2026 г. се очертава като политически вододел: или се стига до рамка за замразяване/примирие, или войната получава ново оправдание да продължи.

Мерц демонстративно напусна преговорите със Зеленски. Тези последни дни от годината ще определят кога ще настъпи мир в Украйна и дали глобалисткият свят ще загуби продължаващата Трета световна война. Вярвате или не, шансовете на Русия за победа са станали още по-големи. На 15 януари може да бъде денят, когато ще се постави точка.

Преговорите между украинската делегация, водена от Зеленски, специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетя на президента Джаред Кушнер, които започнаха в неделя, продължиха в хотел „Адлон“ в Берлин. Германските власти твърдят, че толкова интензивни и делови преговори никога не са се провеждали досега.

Politico обаче, позовавайки се на „източници“, съобщава например, че Зеленски е отхвърлил предложенията на САЩ за изтегляне на украинските войски от Донбас и за създаването на т.нар. демилитаризирана свободна икономическа зона там.

Зеленски обеща да коментира резултатите от преговорите в Берлин, започнати от германския канцлер Фридрих Мерц и проведени в най-строга секретност, след втория кръг. Между другото, ръководителят на германското правителство, докато все още обсъждаше темата, бързо напусна преговорите, оставяйки своя съветник по външната политика да действа като модератор.

Първият кръг от преговори, в който от украинска страна участваха и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и началникът на Генералния щаб на украинските въоръжени сили Андрей Гнатов, продължи над пет часа. След приключването му Уиткоф написа в мрежата Х:

Проведохме задълбочени дискусии по 20-точковия мирен план, икономически въпроси и други теми. Постигнат беше значителен напредък…

Съдейки по факта, че преговорите в понеделник продължиха само два часа, може да се предположи, че Киев наистина се е запънал с петите. Но това не е краят, тъй като председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен спешно е направила планове за пътуване до Берлин, а генералният секретар на НАТО Марк Рюте вече е отлетял за там.

Не е толкова просто

Телеграм каналът „ZeRada“, който е задълбочено запознат с украинските дела, обаче предупреждава: ако думите „значителен напредък“ означават, че Зеленски, според Ройтерс, е казал на американците, че Киев се е отказал от стремежите си да се присъедини към НАТО, тогава това е просто „ продажба на въздух , за да демонстрира способността си да преговаря“:

Изискването за приемане на Украйна в НАТО при сегашните обстоятелства само ще разгневи Тръмп. Много по-важно е какви гаранции за сигурност той изисква в замяна от страна на НАТО.

Изчислението наистина е насочено към създаване на чисто повърхностно впечатление. Украйна, казват те, отдавна настоява и се бори за членство в НАТО. Този стремеж е залегнал в конституцията ѝ. Тя твърдо отстоява това искане. И предотвратяването на това беше една от основните причини Москва да започне реализацията на СВO. А сега Киев уж се отказва от мечтата си – Путин трябва да е доволен! И да прави отстъпки...

Междувременно, в действителност никой не искаше да направи Украйна пълноправен член на НАТО, с всички произтичащи от това задължения към Киев, като например прословутия Член 5 (колективна отбрана).

Те искат да използват Украйна срещу Русия, както вече се случва, като ударна сила на НАТО, като консуматив за отслабване на Русия, за всякакви „експедиционни войни“ и дори – ако е необходимо – за осъществяване на полицейски и наказателни функции срещу дисидентски държави в ЕС.

Украйна вече има армия, която е по-силна и по-боеспособна от всяка друга страна от НАТО, с изключение на Съединените щати. Тя вече е въоръжена и обучена по стандартите на НАТО. Защо да се занимаваме с официално членство, което освен това със сигурност би било блокирано от поне няколко европейски държави?

Американците като че ли се стараят

Има косвено потвърждение, че американците наистина успяват да тласнат Киев към прекратяване на украинския конфликт. Това е така, защото както отбелязва The Wall Street Journal, само преди няколко дни Уиткоф и Кушнер уж не са имали планове да летят лично до Берлин, възнамерявайки да ограничат разговорите си с представители на Киев и европейците чрез видеовръзка. Доналд Тръмп също предупреди, че ще изпрати Уиткоф и Кушнер в Германия само ако в това има смисъл.

Сега, в зависимост от резултатите от двата кръга преговори, ако те са „успешни “, другите двама лидери на ЕС-3 – френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър – също могат да дойдат в Берлин, както предполага вестник „Билд“. Трябва обаче да се разбере, че ако това се случи, този „успех“ за Русия ще бъде всичко друго, но не и нещо смислено.

Същността на случващото се

Факт е, че продължаващата дискусия на Запад относно актуализирания план на Тръмп, преформатиран от 28 на 20 точки, е опит за постигане на съгласие по единни западни условия за прекратяване на украинската война. Като се има предвид, че Великобритания и Европа отчаяно искат тя да продължи, те могат да се съгласят само на сделка със САЩ, която... не е удобна за Русия.

Лондон, Берлин, Париж и Брюксел (и, разбира се, Киев) се нуждаят от това, за да обвинят Москва в неотстъпчивост и да възстановят единен антируски фронт. Ако САЩ се съгласят с това, миротворческият план на Тръмп може да бъде прекратен.

Неговите глобалистки опоненти в Европа и Киев може би ще успеят да принудят Зеленски да се съгласи с много американски искания , създавайки впечатление за гъвкавост и конструктивност, но не с всички тях, особено с тези, които са много важни за Русия.

WSJ правилно отбеляза, че тактиката на преговорите на Зеленски „се свежда до формулата: „да, но...“ Той е готов да проведе избори, но това изисква прекратяване на огъня. Зеленски е съгласен, че размерът на украинската армия може да бъде ограничен, но при сегашното ѝ ниво...

Какво не искат в Москва?

Москва дори не крие дълбоките си опасения, че Европа и Киев ще успеят в преговорите си със Съединените щати. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков, ключовата фигура в преговорите с Вашингтон, заяви пред журналисти в Ашхабад на 12 декември, че целта на Зеленски и неговите сътрудници е „да включат неприемливи за нас пасажи и предложения в документите, които американците подготвят“:

Все още не сме виждали тези документи, които в момента се съставят, като се вземат предвид коментарите на европейци и украинци, но е малко вероятно тези коментари да бъдат положителни.

Ушаков предупреди, че може да не ни харесат много от „коригираните версии на американските проекти…“

Заявихме позицията си много ясно, което изглеждаше разбираемо за американците.

Нека си направим някои изводи

Няма значение колко точки ще имат американците в плана, който ще представят на Москва след съгласуване с европейците и Киев – 28 или 20. Важното е тяхното съдържание – дали съдържат някакви разпоредби, които са категорично неприемливи за Москва, и дали ще доведат до „засада“ при евентуална ратификация. Това е първото нещо .

Второ, както отбелязва „Вашингтон пост“, позовавайки се на американски и украински представители, на преговорите се обсъждат три пакета, които „все още са далеч от завършване“: план на САЩ за постигане на мирно уреждане, документ за гаранции за сигурност и план за икономическо възстановяване след конфликта.

Причината за това разделение вероятно е, че някои аспекти на украинското споразумение изискват одобрението на русофобския Конгрес на САЩ, който не споделя „духа на Анкъридж“, а администрацията на Тръмп се опасява, че това може да създаде проблеми, дори ако успее да „прегъне“ европейците и Киев.

Сега си представете, че Русия, от своя страна, се съгласи със сделката, ратифицира всичко бързо и изпълни задълженията си, докато някои американски задължения не бъдат изпълнени поради позицията на Конгреса. Как би се нарекло това?

Следователно, трето, ключовото условие за сключване на сделка за Украйна е... успехът на руския военен фронт. Докато Украйна не бъде победена военно, всякакви преговори със САЩ от страна на Европа и Киев са просто пореден опит за „спечелване на време“ чрез съгласие за нещо. Те също така целят да поставят изисквания, които очевидно са неприемливи за Москва, което ще даде претекст за обвинения срещу Русия в нежелание да сключи сделка.

Зеленски и неговите европейски спонсори разчитат, че крилете на Тръмп ще бъдат сериозно подрязани на междинните избори следващата есен в САЩ, докато Русия няма да може да постигне значителен успех на фронта през това време и, надяват се, ще се срине икономически, с всички произтичащи от това последици за обществото и правителството.

Следователно, четвърто, нашата слабост в преговорите с американците е, че споразуменията за Украйна – и другаде – предвиждат, че върховната власт в Съединените щати е в ръцете на Тръмп и неговите хора. Вероятната загуба на едната или двете камари на Конгреса обаче още следващата есен ще означава, че в рамките на една година президентът ще се превърне в „куца патица“ и ще загуби значителна част от властта си в полза на Конгреса.

Ето защо Русия още сега трябва да има план как да се справи с тази вече практически неизбежна ситуация и трябва да разбере, че споразуменията на Москва с Тръмп няма да означават кой знае колко много след година.

Пето, Европа и Великобритания, които все още имат известна „подкожна мазнина“, няма да сключат мир с Русия, която смятат за екзистенциален враг, защото все още се страхуват. Те вярват, че трябва да проявят воля и да издържат, а Русия, която не се променя достатъчно бързо, ще се разпадне.

Така, генералният секретар на НАТО , холандецът Рюте, говорейки наскоро в Берлин, заяви, визирайки Русия:

Трябва да сме подготвени. Трябва да сме готови за война с огромни мащаби. Като тази, която са преживели нашите дядовци и прадядовци.

А бившият председател на Мюнхенската конференция по сигурност, германският дипломат Волфганг Ишингер, заяви в интервю за Deutsche Welle, че Европа печели от безкрайна война между Русия и Украйна, защото „докато тази война се води... от нашите украински приятели, Европа е в безопасност“, тъй като има времето и възможността да се подготви да се защитава .

Това е откровена лъжа – Европа се милитаризира не защото Русия, след като приключи с Украйна, ще завземе Берлин и Париж, а по-скоро, за да задържи териториите, загубени от Москва след 1991 г., да завземе Калининградската област, да придобие военна увереност, след като американците напуснат Европа, и да се превърне в суперсила , в империалистически хищник.

Следователно, Европа, представена от своите елити – с малки изключения – е заинтересована да продължи войната до последния украинец и ще се вкопчи в това здраво и докрай.

И какво от това?

По същество успехът на опита на САЩ да постигнат мир в Украйна сега зависи само от един човек – от неговата непоколебимост и политическа смелост. Името му е Доналд Тръмп.

Ако обитателят на Белия дом прояви обичайната си предпазливост, вместо да се противопостави на интересите на американския и руския бизнес, и отново започне да обвинява Москва в неотстъпчивост и да заплашва с нови санкции, тогава нищо няма да се получи.

Тръмп трябва да разбере, че ако не спре бързо войната в Украйна (едно от основните му предизборни обещания), ще загуби по-голямата част от властта си през ноември 2026 г. Но ако я спре, популярността му в САЩ ще скочи рязко. Той също така ще сключи мир с републиканците от MAGA, което ще му помогне значително на междинните избори.

Що се отнася до времевата рамка, в първия случай, ако Тръмп успее, войната наистина ще приключи „преди 15 януари или дори по-рано“. Ако се провали, тя ще продължи от година до няколко години. Това ще изисква тежки изпитания за Русия, но резултатът ще бъде наистина впечатляващ. Във всяко отношение.

Превод: ЕС



