/Поглед.инфо/ Във втората част от интервюто на д-р Владимир Трифонов с проф. Николай Витанов, той разглобява „преговорите“ в Берлин като политически театър без главния актьор – Русия. Говори директно: Зеленски ще бъде „убеждаван“ на степени, „корейски сценарий“ е малко вероятен, а 2026 идва като година на хаоса. И накрая – болезненият извод за България: оставете позата, мислете интереса, правете бизнес с големите.

Проф. Николай Витанов коментира международната динамика около Украйна: опитите на Запада да „замрази“ конфликта, логиката на руската реакция и въпроса защо решения без Москва са нестабилни. В разговора той разглежда „доктрината Тръмп“ и връщането към Монро, ролята на Япония като логистична база срещу Китай, напрежението около БРИКС и перспективата доларът да загуби монопол. Финалът е предупреждение за 2026 – „годината на коня“: търчене и хаос, и призив към българските политици да търсят прагматична траектория далеч от чуждите войни и вътрешните истерии.

