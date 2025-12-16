/Поглед.инфо/ На 16 декември председателят на КНР Си Дзинпин се срещна в Пекин с главния управител на Хонконг Джон Ли Ка-чиу, който му представи годишния доклад за работата на правителството на специалния административен район.

Си Дзинпин даде висока оценка за работата на правителството на Хонконг през изминалата година в защита на суверенитета, сигурността и интересите на развитието на страната, провеждането на изборите за ново законодателно събрание, мерките за поддържане на устойчив икономически растеж и по-нататъшното развитие на района. Той подчерта, че централното правителство подкрепя напълно работата на главния управител и администрацията му.

Правителството на Хонконг трябва активно да се свързва стратегията си за развитие на района с националния план за 15-ата петилетка (2026-2030), да настоява за укрепване на управлението и да стимулира висококачественото икономическо развитие, като активно участва в изграждането на зоната на Големия залив Гуандун–Хонгконг–Макао и се интегрира и служи още по-добре в цялостното развитие на страната, каза още Си Дзинпин.