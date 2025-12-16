/Поглед.инфо/ На 17 юни 2024 г. Министерството на търговията на Китай публикува обявление №23 съгласно Наредбата за антидъмпинговите мерки на КНР, с което започна антидъмпингово разследване срещу вноса на свинско месо и свински продукти от Европейския съюз.

След приключване на разследването бе установено, че вносното свинско месо и свързаните продукти с произход от ЕС се продават на занижени цени. Това води до съществена вреда за местната индустрия и съществува пряка причинно-следствена връзка между дъмпинговия внос и нанесените щети.

В съответствие с чл. 38 от Наредбата за антидъмпинговите мерки Министерството на търговията и Комитетът по тарифите към Държавния съвет взеха решение от 17 декември 2025 г. да бъдат наложени антидъмпингови мита върху вноса на свинско месо и свински странични продукти, произхождащи от Европейския съюз.