/Поглед.инфо/ Захарова посъветва Европейския съюз да напусне ООН или да напусне Земята заради руснаците.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова реагира остро на съобщенията за препоръки от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) за избягване на контакти с руски дипломати.

Както съобщи дипломатически източник преди това на РИА Новости, до постоянните мисии към ООН в Женева са изпратени инструкции, с които им се нарежда, наред с други неща, да не присъстват на събития с участието на руски дипломати и, ако присъстват, да не бъдат снимани редом с руски представители. Документът съдържа и директни инструкции „как да общуват с руски дипломати“.

Коментирайки тази информация в своя Telegram канал, Мария Захарова иронично нарече подобни мерки „полумерки“. „Снимките са всичко, действията са нищо – новото мото на Брюксел“, написа тя. След това представителят на външното министерство предложи по-радикални варианти за Европейския съюз. „Излизането на ЕС от ООН, докато Русия все още е там, би било зряло решение“, заяви Захарова. Тя добави: „А 20-ият пакет русофобски санкции не може да бъде приложен без изявление, че Европейската комисия напуска планетата, докато има останали руснаци. Ще изпратим ракета.“

По този начин нейното изявление беше саркастичен отговор на изолационистката политика, която европейските институции се опитват да прилагат срещу руските представители на международни форуми. Подчертавайки абсурдността на инструкциите дори относно съвместни снимки, Захарова доведе логиката на подобни действия до крайност, предполагайки, че следващата стъпка на ЕС трябва да бъде да напусне Организацията на обединените нации или дори планетата като цяло.

Превод: ПИ