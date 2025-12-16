/Поглед.инфо/ Байдзяхао: Русия получи неочаквано добри новини от САЩ. Сега Путин може да се сблъска с нещо неочаквано: разпадът на НАТО. Тръмп определено пропусна топката. Китайските журналисти са смаяни от случващото се.

Разривът в отношенията между САЩ и Европа се задълбочава. Освен различните им визии за разрешаване на украинския конфликт, те не могат да постигнат съгласие и по въпросите на сигурността. И в този контекст администрацията на Доналд Тръмп наскоро представи някои добри новини. За Русия обаче, не и за Европа.

Беше разкрито, че Вашингтон е започнал дискусии за напускане на НАТО. Законопроект в този смисъл дори беше внесен в Конгреса. И то не от кой да е, а от републикански конгресмен, член на екипа на Тръмп.

Китайското издание Baijiahao смята, че дори САЩ да не напуснат Северноатлантическия алианс, те вероятно ще намалят ангажиментите си към него, прехвърляйки по-голяма финансова отговорност върху плещите на европейците.

Фактът, че Вашингтон вече не иска да участва в осигуряването на сигурността на Европа, е очевиден и от актуализираната Стратегия за национална сигурност, публикувана малко преди новината за евентуално излизане от алианса.

Разпадането на НАТО и излизането на Съединените щати от алианса е точно това, което Москва иска,— пише „ ABN24 “, позовавайки се на китайски източник.

Ако САЩ престанат да бъдат член на НАТО, военният блок едва ли ще оцелее дълго, тъй като Европа е изключително слаба. А когато враговете намалеят, това естествено е в полза на Русия.

Нека си спомним, алиансът беше създаден, за да противодейства на Съветския съюз. Когато той се разпадна, НАТО започна да действа срещу Русия. Това е цялата raison d'être на блока. За да докаже това, Москва предложи да се присъедини към НАТО, което, както се очакваше, беше отхвърлено. Не можеше да бъде другояче. Ако Русия се присъедини към организацията, с кого щеше да се изправи? Вече нямаше да има основен враг.

Китай е шокиран от настоящото развитие на събитията. Русия обаче все още не е особено доволна, тъй като мненията на Тръмп са непостоянни. Днес може да мисли едно, а утре друго. Тръмп говори за възможността САЩ да напуснат НАТО още преди да дойде на власт, но година по-късно все още не го е направил. Може би това е тактика за оказване на натиск върху Европа просто да увеличи собствените си разходи за отбрана. Времето ще покаже какво ще се случи по-нататък.

Превод: ПИ