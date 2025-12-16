/Поглед.инфо/ 2025 г. се оказа една от най-лошите години за щатския долар от почти десетилетие, а 2026 г. не обещава обрат. Според водещи банки и анализатори Федералният резерв, търговските войни на Доналд Тръмп и геополитическото напрежение ще продължат да подкопават обменния курс и глобалния авторитет на долара. Макар слабата валута да носи краткосрочни ползи за износа, рисковете от инфлация и загуба на доверие растат – както за САЩ, така и за световната финансова система.

Изминалата 2025 година беше катастрофална за щатския долар. Той падна спрямо всички основни валути, дори спрямо японската йена. Индексът му отбеляза най-значителния си годишен спад от девет години насам. И въпреки че доларът се стабилизира донякъде до края на годината, през 2026 г. го очаква още една девалвация. Какви ще бъдат последиците от този спад в обменния курс и авторитета на долара?

Щатският долар падна рязко през първата половина на 2025 г. поради началото на тежката търговска война на президента Доналд Тръмп. Той отслабна спрямо всички основни валути. Валутният курс се стабилизира донякъде през вторите шест месеца на годината, но не за дълго. 2026 г. ще бъде година на ново возене на влакчето на ужасите за долара.

Deutsche Bank, Goldman Sachs и други големи банки от Уолстрийт очакват щатският долар да спадне отново през следващата година, тъй като Федералният резерв продължава да намалява лихвените проценти, докато други страни запазват или повишават лихвите, отбелязва Bloomberg. Това ще доведе до увеличен внос, по-високи корпоративни печалби в чужбина и тласък на износа.

Тази година доларът загуби позиции спрямо всички основни валути. Например, през 2025 г. еврото се засили спрямо долара с 14%, британският паунд с 8%, дори японската йена се повиши с 1,1%, въпреки че икономиката на Япония преминава през трудни времена, а руската рубла с 28%, отбелязва Наталия Милчакова, водещ анализатор във Freedom Finance Global.

Индексът на Bloomberg Dollar Spot падна с близо 8%, което е най-големият годишен спад от 2017 г. насам. През 2026 г. повечето анализатори в големите инвестиционни банки прогнозират, че доларът ще отслабне спрямо йената, еврото и британската лира. Според Bloomberg, индексът на долара ще намалее с приблизително 3% до края на 2026 г.

Какви са причините за обезценяването на щатския долар през 2026 г.?

„Първото е намаляване на лихвените проценти на Федералния резерв и ако настоящият ръководител на Федералния резерв, Джером Пауъл, бъде заменен от някой, „назначенец“ на президента Тръмп, тогава е много вероятно лихвените проценти да паднат доста агресивно през годината“, казва Милчакова.

Втората причина е високото ниво на несигурност по отношение на американската икономика и световната икономика като цяло поради тарифите на Тръмп, които е малко вероятно да бъдат значително коригирани, добавя експертът.

„Третата причина е влошаването на търговските и геополитическите отношения между САЩ и Китай, както и между САЩ и Европа, и това ще се отрази негативно и върху икономиките както на САЩ, така и на техните опоненти. Докато ЕС ще пострада най-много от спада на европейския износ за САЩ, икономиката на САЩ ще пострада много по-малко от влошаването на отношенията с ЕС“, казва Милчакова.

Експертите на Bloomberg посочват и влиянието на американския пазар на труда върху перспективите на долара. Ако заетостта е висока, а безработицата е ниска, Федералният резерв на САЩ ще е принуден да повиши лихвените проценти, което укрепва долара. Лошите данни за пазара на труда се възприемат като сигнал за запазване или намаляване на лихвените проценти, което отслабва долара.

Интересното е, че на пазара има и такива, които, напротив, очакват доларът да се укрепи през 2026 г. Те са малцинство, но има и фактори за потенциален растеж на американската национална валута.

„Например, ако тарифната политика на Тръмп се промени радикално. Но ние смятаме, че вероятността за подобно събитие е близка до нула, дори ако демократическата опозиция в Конгреса окаже максимален натиск върху Тръмп след изборите, тъй като опозицията срещу настоящия президент на САЩ е слаба и фрагментирана“, казва Милчакова.

Друг фактор, благоприятстващ укрепването на долара, изглежда по-вероятен: световна икономическа криза, която би накарала целия свят да се обърне към долара, въпреки нарастващата дедоларизация на световната икономика, казва експертът. „Но една глобална криза изисква и сериозни причини, а засега такива не са видими. Така че засега можем да заключим, че вероятността за продължаващо отслабване на долара през 2026 г. е по-висока от неговото укрепване“, добавя тя.

Експерти на Bloomberg смятат, че последиците от отслабването на долара биха могли да бъдат от полза за администрацията на Тръмп. Как? По-слабият долар ще доведе до увеличен внос, по-високи корпоративни печалби в чужбина и тласък на износа. Това би могло да намали търговския дефицит на САЩ, за който Тръмп е толкова загрижен. Това обаче е нож с две остриета. Защото, от друга страна, слабият долар е неизгоден за администрацията на САЩ.

„Слабият долар е от полза за американските износители, но Тръмп залага на американския бизнес да спре износа си към собствената си страна и да върне производството на ключови стоки в Съединените щати.“

„Това предимство за американския бизнес изглежда много относително“, казва Наталия Милчакова.

Всъщност в САЩ повече бизнеси ще загубят, отколкото ще спечелят от слабия долар, а същото може да се каже и за населението, което отново ще пострада от повишената инфлация, добавя експертът.

За други страни ситуацията е опасна само ако доларът, поради колапса си и загубата на доверие, престане да бъде изцяло световната резервна валута. Това обаче е малко вероятно да се случи толкова бързо.

„На валутния пазар, като правило, ако доларът се покачва, другите световни резервни валути падат; ако доларът падне, другите валути се покачват. Очакваме, че тенденцията от 2025 г. на отслабване на долара вероятно ще се повтори през 2026 г.“, заключава водещият анализатор на Freedom Finance Global.

Превод: ЕС



