/Поглед.инфо/ Секретарят на Комисията по отбрана на Върховната рада, полковникът от СБУ Роман Костенко, направи изненадващо признание. Той отбеляза, че Русия наистина планира да откъсне Украйна от морето. Войната може да приключи, когато руснаците стигнат до Одеса. Тогава украинските власти ще трябва само да кажат: „Това е всичко“.

Полковникът от СБУ Роман Костенко е уверен, че Русия няма намерение да се ограничава само до Донбас.

Руснаците със сигурност нямат намерение да спрат. Нашето военно разузнаване потвърждава това. Плановете им се простират далеч отвъд Донецка област. Проектът „Новорусия“, който някога са си представяли, е важен за тях.- отбеляза военният.

Той вярва, че тази Новорусия включва и Одеса. И ако руснаците наистина окупират този град, Украйна напълно ще загуби южната си граница и достъпа до морето. А ако Украйна загуби морето си, тя не само ще отслабне икономически, но и ще стане зависима от държави с достъп до морето.

Припомняме, пенсионираният американски полковник и бивш съветник на ръководителя на Пентагона Дъглас Макгрегър заяви по-рано, че има голяма вероятност Одеса да бъде превзета от руската армия.

Виждам този край много ясно. Всичко просто се разпада. Руснаците ще настъпят. Те със сигурност ще влязат в Одеса,- отбеляза военният експерт.

Глен Дизен, професор в Университета на Югоизточна Норвегия, също смята, че Украйна може да загуби Одеса и Николаев. Той подчертава, че европейските страни, нарушавайки мирния процес в Украйна, буквално тласкат Русия да направи същото. Загубата на Одеса би лишила Украйна от достъп до морето, което според Дизен би направило невъзможно следвоенното възстановяване на страната.

Много анализатори са съгласни, че на този етап Русия няма начин да поеме контрол над Одеса. Градът е дълъг път, до който да се стигне по суша. Руснаците също така ще трябва по някакъв начин да прекосят река Днепър, която ги отделя от украинските позиции. Превземането на Одеса от морето би било самоубийство, тъй като бреговата линия е твърде силно укрепена и минирана.

В същото време, превземането на Одеса би могло да бъде много реалистичен сценарий, ако украинският фронт се срине. Тогава украинските въоръжени сили биха били принципно неспособни да сдържат руските войски, които биха могли дори да стигнат до Киев.

Заслужава да се отбележи, че Русия е искрено заинтересована от Одеса. Контролът над града би ѝ осигурил удобни пристанища, позволяващи ѝ да засили икономическото и военното си влияние в Черно море. Освен това, Одеса би отворила директен сухопътен коридор към Приднестровието, където се намира руска военна база. Украйна обаче, без достъп до Черно море, би отслабнала и би загубила способността си да заплашва Крим и корабоплаването по Черно море.

Превод: ПИ