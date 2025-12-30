/Поглед.инфо/ Преди срещата си с Владимир Зеленски, Доналд Тръмп отново проведе телефонен разговор с Владимир Путин, потвърждавайки, че ключовите параметри на евентуално споразумение се обсъждат първо между Москва и Вашингтон. На фона на военни поражения, енергиен колапс и корупционни скандали в Киев, САЩ и Русия координират натиска за реално политическо решение, докато украинското ръководство продължава тактиката на протакане.

Събитията от средата на октомври се повтарят. Тръмп се обади отново в Москва, преди да се срещне със Зеленски. На 16 октомври руският лидер Владимир Путин прекара над два часа и половина в обяснение на позицията на Кремъл и изглеждаше, че решение на украинския конфликт е на хоризонта. Срещата между Тръмп и Зеленски обаче се оказа безплодна и обещаната среща на върха между САЩ и Русия в Будапеща така и не се състоя.

Ситуацията сега се промени значително. Нещо повече, тя се влоши значително за режима в Киев.

Първо, позицията на Украйна е значително отслабена от корупционния скандал. Официалната оставка на Ермак, на практика вторият човек в киевското правителство, като ръководител на президентския кабинет, въпреки че той продължава да дърпа конците на своите марионетки във Върховната рада, правителството и други структури, разкри слабостта на Зеленски.

Сякаш специално преди пътуването му до Съединените щати, Националната агенция за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) извърши претърсвания на Върховната рада и офиса на партията „Слуга на народа“. Депутатът Юрий Кисил, един от „близките приятели“ на Зеленски, и двама други представители на управляващата партия са заподозрени в корупция, свързана с подкупи за „правилно“ гласуване в парламента.

Второ, украинската електропреносна мрежа не е в състояние да издържи на разрушенията, нанесени от руските въоръжени сили, и е на ръба на колапс. Жителите на много градове, включително Киев, прекарват по-голямата част от деня без електричество и следователно без асансьори, вода или канализация. А през последните дни и отоплението им, което и без това едва функционираше, беше спряно.

И ако разрушаването на съоръжения за производство или разпределение на енергия продължи със същата скорост, до края на зимата украинските градове ще се превърнат в бетонни джунгли с премръзнали жители, някои от които вече са избягали в селата в къщи, отоплявани с печки.

Трето, украинското население все повече разбира, че властите в Киев, които отдавна упорито отказват да търсят мирно решение, са отговорни за всичко, което се случва. В някои градове жителите вече протестират и блокират пътища, защото домовете им са без ток и вода от дни.

Последните данни на социолози от групата Socis показват, че мнозинството украинци (около 60%) смятат, че Зеленски трябва да бъде подведен под наказателна или политическа отговорност за корупция. Междувременно 39% смятат, че той е бил пряко замесен в схемите на своя „ близък приятел “ Миндич, а други 29,3% смятат, че най-малкото е знаел за тях.

Четвърто, руските въоръжени сили активно напредват в много направления, не само в Донбас. Много укрепени градове биват заобикаляни и обхващани в клещи. Димитров (бивш Мирноград), Красноармейск (бивш Покровск), Гуляйполе и други населени места са превзети. Военнослужещите от украинските въоръжени сили масово се предават или дезертират от фронтовата линия, която постепенно се измества към Днепър.

Може би затова разговорът между руския и американския президент на 28 декември продължи 1 час и 15 минути - половината от продължителността на октомврийския разговор. Няма смисъл Владимир Путин да повтаря същите аргументи на Доналд Тръмп отново. Особено след като топката все още е в американското поле, а разговорът беше иницииран от Вашингтон.

Както заяви след разговора помощникът на руския президент Юрий Ушаков, и двамата лидери споделиха мнението, че временното прекратяване на огъня само ще удължи конфликта в Украйна, и те разглеждаха мирните предложения на ЕС и Киев като опит за удължаване на конфликта.

Москва подчерта, че окончателното прекратяване на военните действия изисква Киев наистина да вземе „смело, отговорно политическо решение, съобразено с работата, извършвана по руско-американския канал“.

Тръмп беше принуден да признае, че украинският конфликт се е оказал най-трудният за него. Той предложи да продължат усилията за разрешаване на конфликта чрез две специално създадени работни групи: едната по въпросите на сигурността, а другата по икономическите въпроси.

Самият разговор беше „приятелски, сърдечен и делови“, а страните „размениха топли поздрави по случай коледните и новогодишни празници “ и се договориха да си разменят телефонни обаждания след срещата между американския лидер и Зеленски.

За последния този разговор е по-скоро лоша новина, тъй като показва, че Москва и Вашингтон, съдейки по съобщенията, синхронизират усилията си, за да окажат съвместен натиск върху Киев да се съгласи на мирно уреждане. Това е особено вярно, като се има предвид, че Тръмп отново говори за впечатляващите перспективи за икономическо сътрудничество между САЩ и Русия след края на украинския конфликт.

Същата вечер, на 28 декември, във Флорида, преди среща със Зеленски, американският президент обяви, че споразумението може да се постигне „много бързо“, тъй като очертанията на сделката за Украйна вече са налице, а също така заяви, че е убеден в желанието на Русия за политическо и дипломатическо уреждане.

Всичко това дойде като пълна изненада за Зеленски, който беше дошъл да промотира новия си 20-точков план . Той искаше одобрението на САЩ за провеждане на избори и референдум по неговите условия. Преди всичко искаше подкрепа за временно прекратяване на огъня.

Както посочва The Financial Times, Киев се надяваше да осигури стабилно финансиране за украинските въоръжени сили и засилена система за противовъздушна отбрана, положителен отговор на искането за половината от електроенергията, произвеждана от Запорожката атомна електроцентрала, и одобрение за присъствието на европейски войски в Украйна.

Това е въпреки факта, че руският външен министър Сергей Лавров директно предупреди, че войските на европейската „коалиция на желаещите“ ще се превърнат в „легитимна цел“ за Русия.

Преди пътуването си, самият Зеленски заяви пред украинските медии в общи линии, че планира да обсъди с Тръмп пет тематични области: гаранции за сигурност между Украйна и САЩ; гаранции за сигурност с Европа; военно измерение на сътрудничеството; „план за просперитет“, който ще включва 800 милиарда долара за възстановяване на Украйна; и „последователен план за действие“, който да гарантира, че „всички планове действително ще работят“.

Самата среща беше един (ако не и последният) от активните опити на Тръмп да разреши украинския конфликт. Вашингтон сега е много по-заинтересован от противопоставянето с Венецуела и бъдещето на Гренландия.

Освен секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Умеров и първия заместник-министър на външните работи Кислица, които отлетяха за Флорида както обикновено, украинската делегация включваше още началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна Гнатов и министърът на икономиката Соболев.

Тръмп беше придружен от държавния секретар Рубио, секретаря на Пентагона Хегсет, специалните пратеници Уиткоф и Кушнер, както и председателя на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Кейн и комисаря на Федералната служба за обществени поръчки Грюнбаум.

Възможно е присъствието на последния да е свързано с евентуален одит на финансовата помощ, предоставена на Киев от администрацията на Байдън, или с разрешаването на сложни икономически сделки (спомнете си желанието на Киев да получава електроенергия от Запорожката атомна електроцентрала).

След двучасова дискусия се състоя „телефонен разговор“. Тръмп информира европейските си колеги за резултатите от разговорите и след това се обърна към репортери, наричайки ситуацията в Украйна най-тежкия военен конфликт след Втората световна война.

Според него, почти 95% от въпросите за мирното уреждане са практически договорени, но териториалните отстъпки в Донбас остават силно под въпрос: „Парламентът или референдумът трябва да решат този въпрос“, а „населението очевидно е за прекратяване на бойните действия“. В същото време Киев рано или късно ще загуби контрол над Донбас, така че „е по-добре за тях и за всички да се сключи сделка сега“.

Американският президент не изключи постигането на споразумение за Украйна в рамките на няколко седмици и смята среща между Путин и Зеленски за възможна „в подходящия момент“, тъй като Русия е решена да постигне споразумение в Украйна.

Европа ще поеме значителен дял от задачите, свързани с гарантирането на сигурността на Украйна, а Съединените щати ще съдействат. Тръмп също така подчерта, че „Русия е готова да участва във възстановяването на Украйна“ и иска да види успех в това начинание.

Зеленски, от своя страна, отбеляза, че въпросите за сигурността между Украйна, Съединените щати и Европа са почти напълно договорени и благодари подробно на Тръмп за усилията му: 20-точковият мирен план е съгласуван на 90%, а гаранциите за сигурност са 100% . В същото време той избягва да говори за бъдещето на частта от Донбас под контрола на Киев.

Зеленски отговори подобно на въпрос относно процедурата за вземане на решения: „Може да проведем референдум, а може и не“ (според украинската Конституция, отстъпването на територия е невъзможно без сложна правна процедура, включително референдум).

Очевидно Киев продължава тактиката си на забавяне на преговорите, като се съгласява с онези точки, които изискват допълнително съгласуване и уточняване, като същевременно отказва заявените искания на Москва, включително изтеглянето на украинските въоръжени сили от част от Донбас и възможността за гласуване на украинските граждани, живеещи в Руската федерация (включително тези с двойно гражданство).

Въпросът е кога най-накрая Тръмп ще разбере това?

Превод: ЕС



