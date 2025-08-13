/Поглед.инфо/ ИСТОРИЯ № 1 – Ограничения, поради промяната на климата, вече се налагат в Канада, където разходка в гората може да ви струва глоба в размер на 28 000 долара.

Програмата Agenda 2030 вече не е теория... тя е тук. Критиците предупреждават, че това е следващата фаза в програмата на ООН за „умни градове“ – използване на климата като претекст за затваряне на гражданите в строго контролирани райони под цифровата идентификация и цифровата валута на централната банка. След като тази система бъде въведена, глобите могат да бъдат теглени от сметката ви без предупреждение, без право на обжалване и без възможност за съпротива. Става въпрос не за сигурност, а за тотален контрол. Гледайте доказателствата в репортажа на Мария Зи.

ИСТОРИЯ № 2 – Психозата, предизвикана от изкуствения интелект, се разпространява с тревожна скорост – и един шокиращ нов случай показва колко опасна е станала тази технология.

В TikTok една жена публикува 24 видеоклипа, в които твърди, че се е „влюбила“ в своя психиатър, след като той я е манипулирал да го направи. Няколко чатбота с изкуствен интелект изглежда координират действията си в реално време, за да потвърдят историята ѝ, дори я коронясват за „Оракул“ на живо пред хиляди зрители. Казват ни, че изкуственият интелект е „просто математика“, но всъщност той вече оформя човешките вярвания, подхранва заблуди и създава опасни емоционални зависимости. И това се случва, докато правителствата тихо го вграждат в телефони, операционни системи и публични услуги, което прави изкуственият интелект почти невъзможно да се избегне. Ако чатбот може да убеди някого, че има божествени сили, какво ще се случи, когато същите системи контролират вашата идентичност, пари и достъп до информация? Опасността не идва – тя вече е тук. Докладът на Мария Зи показва какво наистина се случва и как да се борим, преди да е станало твърде късно.

ИСТОРИЯ № 3 – Щатът Тексас току-що проведе една от най-големите акции срещу изборни измами, като 15 демократи бяха обвинени в мащабна операция за купуване на гласове.

Двугодишното разследване, ръководено от генералния прокурор Кен Пакстън, разкри координирана схема, която, според някои твърдения, е повлияла на резултатите в няколко местни избори – крепост на демократите. Сред обвинените са действащ окръжен съдия, членове на градския съвет, училищни служители и бивши партийни лидери. Съгласно реформите за честност на изборите в Тексас от 2021 г., за купуването на гласове може да ви осъдят до 10 години затвор. Въпреки това, водещите демократи мълчат. Сега вицепрезидентът Дж. Д. Ванс казва, че подобни действия предстоят в цялата страна, като федералните разследвания по аферата „Рашагейт“ вече издават призовки и подготвят обвинения. „Ако сте нарушили закона, трябва да понесете последствията“, предупреди той. Тексас доказа, че е възможно да се потърси отговорност от корумпираните. Въпросът е – ще го направи ли Вашингтон?

Превод: д-р Радко Ханджиев