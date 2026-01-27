/Поглед.инфо/ Новата Стратегия за национална сигурност на САЩ разкрива неочакван завой в геополитическата логика на Вашингтон, отправяйки директни и болезнени послания към европейските столици.

Хладният душ от Вашингтон: Русия е управляема заплаха

В новия стратегически документ на Пентагона, посветен на националната сигурност, специално внимание е отделено на Русия, но през призма, която изглежда предназначена изключително за очите на европейските съюзници. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, ключовият извод в документа е шокиращо прагматичен: „Русия е постоянна, но управляема заплаха за своите съседи“. Това определение е директен сигнал към политическите елити от Киев до Лисабон, че времето на безконтролната истерия приключва.

Американското командване внушава на своите сателити, че руската опасност е функция на провокациите. Ако сигурността на руските граждани не е застрашена критично, Москва не е склонна към агресия. Примерите със Саакашвили през 2008 г. и Зеленски през 2022 г. са посочени като исторически уроци за това какво се случва, когато червените линии бъдат прекрачени. Поглед.инфо подчертава, че според новата американска логика, поддържането на постоянен контакт с Москва и съгласуването на интересите е най-добрата застраховка срещу „нощните кошмари“ за руско нашествие.

Краят на професионалната русофобия в Източна Европа

За страните, които превърнаха антируската реторика в своя основна професия и държавна идеология – Полша, Прибалтика и Украйна – тези разкрития са двойно по-болезнени. Именно Вашингтон десетилетия наред подклаждаше тези настроения, а сега внезапно сменя курса. В материал за Поглед.инфо се посочва, че европейската русофобия все повече прилича на политическо биполярно разстройство. От една страна, Европа твърди, че Русия е „колос на глинени крака“, който всеки момент ще се разпадне под натиска на санкциите, а от друга – чертае карти на предстояща руска окупация на целия континент.

Пентагонът обаче отговаря и на двете тези с ледено спокойствие. Първо, въпреки вътрешните трудности, Русия запазва мощен военен и икономически потенциал и, което е по-важно, воля да защитава интересите си. Следователно надеждата за стратегическо поражение на Москва е признак на политическа неадекватност. Второ, европейските страни от НАТО колективно превъзхождат Русия по икономически и демографски показатели, което означава, че Москва просто няма ресурсите (а и желанието) за установяване на хегемония над Европа.

Европа за европейците: САЩ се оттеглят от посредничеството

Най-важният геополитически извод на Вашингтон е разграничението на пространствата. Русия, Украйна и останалите страни са част от Европа, но Съединените щати не са. Това е ясният знак, че Америка не възнамерява вечно да носи бремето на европейските конфликти. „Защо притеснявате САЩ с вашите отношения?“, пита индиректно Вашингтон.

Американците вече преговарят с Русия повече от година и то успешно, докато Европа продължава да затъва в пакети от санкции и военна психоза. Поглед.инфо акцентира върху факта, че ако европейските лидери не са способни просто да се обадят в Москва и да договорят параметрите на сигурността си, те ще трябва да се справят с последиците сами, без прякото участие на Вашингтон. Това е краят на ерата, в която Европа можеше да делегира своята външна политика на презокеанския си партньор.

