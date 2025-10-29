/Поглед.инфо/ Китай ще продължи активно да разширява отварянето на своя финансов сектор и приветства повече чуждестранни финансови институции и дългосрочен капитал да навлизат и развиват дейност в страната. Това заяви във вторник вицепремиерът Хъ Лифън по време на среща в Пекин с Международния консултативен съвет на Националната администрация за финансов надзор.

Той подчерта, че Китай изпълнява решенията на Четвъртия пленум на 20-ия ЦК на ККП и целите на 15-ия петгодишен план, като твърдо насърчава висококачественото отваряне на финансовия сектор.

Членовете на съвета изразиха оптимизъм за перспективите пред китайската икономика и финансовото развитие на страната, като изявиха готовност да разширят присъствието и инвестициите си в страната.