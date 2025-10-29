/Поглед.инфо/ В специално интервю за КМГ с проф. д-р Нако Стефанов разговаряме за форума АТИС, за срещата между лидерите Си Дзинпин и Доналд Тръмп и за перспективите за нормализиране на икономическите взаимоотношения. „Със своя човешки и икономически потенциал, 21-те държави, членки на АТИС, са „дом” на около 40% от световното население, около 54% ​​от сумата на световния БВП и 44% от световната търговия”, подчертава известният български учен по повод предстоящия форум на АТИС.

В. Проф. Стефанов, след дни в южнокорейския град Кьонджу ще се състои Срещата на високо равнище на форума АТИС. Кажете ни моля какво можем да очакваме от това значимо събитие не само за азиатско-тихоокеанския регион, но и в глобален мащаб?

О. Срещата на високо равнище за Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество ще се проведе в края на м. октомври в Кьонджу, Република Корея. Нека да припомня в началото някои факти за създаването на самия форум. Неговото начало е поставено през 1989 г. в Канбера, Австралия по инициатива на премиерите на Австралия и Нова Зеландия. Днес АТИС обединява 21 държави от Азиатско-Тихоокеанския регион, сред които са КНР, САЩ и Русия. Целта на форума е сътрудничество в областта на регионалната търговия, съдействие за развитие на благоприятен инвестиционен климат и увеличаване на междудържавните взаимноизгодни капиталовложения. Важно е да подчертаем, че АТИС е международен консултативен орган, без твърда организационна структура или тежка бюрокрация. Тъй като няма Устав от гледна точка на закона не може да се нарече организация. Но от позицията на представения от тези 21 държави човешки и икономически потенциал те са дом приблизително на 40% от световното население, около 54% от сумата на брутния вътрешен продукт на света и 44% от световната търговия.

Днес човечеството се намира в обстановка на високо равнище на геополитическо напрежение и не по-малко напрегнато геоикономическо такова, предизвикано от действията на администрацията на президента Тръмп във Вашингтон. Тази администрация провежда курс на налагане на високи митнически тарифи. Чрез него се оказва натиск, изискващ определени отстъпки от контрагентите, за да получат съгласието на САЩ да възприеме нормални тарифни нива. Този курс на Щатите създава определен хаос в глобалната търговия, удря по установени логистически вериги и създава риск от кризи в отделните страни, които могат да доведат до световен колапс. Определено, случващото се с тарифите засяга мнозинството от участниците в предстоящия форум в Кьонджу. Това предполага, че тази тема ще бъде обект на дискусия. При значителното разнообразие в политически, икономически, социо-културни и други аспекти на участниците във форума, смятам, че трудно ще се намери някаква обща платформа, която да удовлетворява всички присъстващи високи гости. Но определено би могло да се намерят формули, хармонизиращи в някаква степен взаимоотношенията, формули, които биха позволили да се съхрани търговията и запазят логистическите вериги. По този начин ако не напълно да се избегне риска от криза, то поне значително да се намали равнището на този риск. И най-важното - да стартира нормализацията в азиатско-тихоокеанските и глобалните търговско-икономически взаимодействия.

В. На фона на предстоящия в Република Корея икономически форум на високо равнище е анонсирана предстояща среща между президентите на Китай и на САЩ. Как бихте коментирали Вие значението на такава среща в настоящия момент?

О. Очаква се в кулоарите на Срещата на АТИС да се състои още едно събитие със значителна тежест не само в регионален, но и в глобален план - среща на Си Дзинпин и Доналд Тръмп. Такава среща между ръководителите на двете най-големи икономики в света, доколкото ще се обсъждат важни проблеми, неминуемо в една или друга степен ще повлияе не само на глобалните икономически процеси, но и на събитията в геополитически план.

Говорителят на Белия дом Каролин Левит обяви, че ще има среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския председател Си Дзинпин на 31 октомври. Тръмп замина на 25 октомври на азиатско турне, което включва присъствие на събирането на държавите от АСЕАН в Малайзия, планирани срещи с ръководителите на Япония и Южна Корея. Срещата между двамата лидери на КНР и САЩ е съобщено, че ще се състои в кулоарите на форума на АТИС в Кьонджу и безспорно една от темите на разговорите ще бъде свързана с митническите тарифи. Може да се очаква, че, според своя вече традиционен маниер, Доналд Тръмп ще оказва натиск, с цел не да се търси разумен компромис на базата на принципа на взаимната изгода за всяка от страните, а натиск, за да се постигнат най-благоприятни ползи за неговата страна. Следва да се припомни, че преди известно време министърът на финансите на САЩ Скот Бесент потвърди подкрепата си за налагане на тарифи до 500% върху китайския внос на руски петрол.

Друга вероятна тема е Тайван. Наскоро републиканският сенатор Джим Риш внесе

„Закона за възпиране на агресията на КНР срещу Тайван“. Този законопроект, както е написано в мотивите за неготовото внасяне, е насочен към „укрепване на способността на Съединените щати да реагират на потенциални военни или политически действия от страна на Китай срещу Тайван“. Подобен законопроект, както и да се разглежда, но представлява враждебен акт срещу Пекин.

В пресконференция преди тръгването към Азия Тръмп заяви, че възнамерява да обсъди уреждането на руско-украинския конфликт на предстоящите си разговори с китайския председател Си Дзинпин. Той добави, че разчита на съдействието на Пекин в преговорите с Москва.

На безстрастните наблюдатели е ясно, че инициатор на руско-украинския конфликт и най-печеливша страна в него е Вашингтон. Също и че неговото прекратяване в най-голяма степен зависи от това САЩ да престанат да подкрепят режима в Киев, В такъв случай не може да не се запитаме каква е мотивацията за подобно заявление и самото желание да се търси съдействие на китайската страна за разрешаване на конфликта, Не е ли това „хитроумен” опит да се вкара някаква „цепнатина“ в отношенията между КНР и Русия? Да, едва ли във Вашингтон страдат от илюзии, че стратегическите партньорски взаимоотношения и взаимодействия между Пекин и Москва могат с лекота да бъдат саботирани. Но защо пък да не се опитат още веднъж да вкарат някакво мъничко недоверие, някакво разяждащо съмнение?

Така или иначе ще чакаме разговорите между Си Дзинпин и Доналд Тръмп с надеждата те станат начало на един сериозен диалог за отношенията между двете страни, а не просто поредно пламъче в Тарифната война на американския президент.