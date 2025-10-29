/Поглед.инфо/ Китайската полиция публикува официално съобщение, в което обяви, че е започнала наказателно разследване срещу тайванския жител Шън Боян по обвинения в сепаратизъм и организиране на движения за независимост на Тайван, включително чрез създаването на организацията „Академия Черна мечка“.

Същевременно, с ироничен контекст, Шън Боян, от една страна, е заплашил да предприеме мерки за контрол върху така наречените „високорискови групи“ в Тайван, включително студенти и брачни партньори на хора от континенталната част на Китай, а от друга страна, неговата фамилна компания бе разкрито, че прави бизнес с континента.

Освен това, по-рано тази година стана известно, че три тайвански организации, свързани с Шън, са получили финансова помощ от Международната агенция за развитие на САЩ (USAID) в размер на 1,84 милиона долара. Тези връзки на Шън с чуждестранни сили предизвикаха сериозни съмнения и критики в Тайван, като някои го определиха като „шпионин на САЩ“.

Настоящото разследване е първото, предприето от китайските органи на реда срещу включените в списъка на т.нар. „упорити сепаратисти“ от Тайван, и се очаква то да има силен възпиращ ефект върху сепаратистките движения там.