/Поглед.инфо/ На 27 октомври в Москва се проведе глобалният диалог на Китайската медийна група под мотото „Иновации, откритост и споделено развитие“.

В него участваха представители на политическите и научни кръгове, бизнеса и медиите, които обсъдиха теми като разширяване на висококачественото отваряне на Китай, споделяне възможностите, които предоставя модернизацията на страната и стратегии за съвместно развитие.

Във видео реч директорът на КМГ Шън Хайсюн заяви, че заедно с партньорите си медийната група ще се стреми да създаде глобална платформа за дискусии относно практическите пътища за реализиране на четирите китайски инициативи – за глобално развитие, глобална сигурност, глобална цивилизация и глобално управление. По думите му, това ще допринесе за споделянето на китайския опит и визии за справяне с общите предизвикателства и съвместното развитие.