/Поглед.инфо/ Китайските власти обявиха тримесечна национална кампания за спиране на онлайн злоупотреби, свързани с автомобилната индустрия. Мерките са насочени срещу незаконно облагодетелстване, фалшива реклама и злонамерени клевети между конкуренти, с цел да се регулират маркетинговите практики на компаниите, да се създаде позитивна обществена среда и да се насърчи висококачественото развитие на сектора.

Сред конкретните проблеми са създаването на фалшиви изображения и видеа с негативна информация за автопроизводители, подвеждащи или нередовни продуктови оценки, манипулиране на онлайн мнения и използване на влияние от страна на ръководители за атаки срещу конкуренти.

Министерството на промишлеността и информатизацията призова автомобилните компании и онлайн платформите да извършат самостоятелни вътрешни инспекции и корекции. Регулаторът още подчерта, че ще се предприемат разследвания срещу пиар и маркетингови фирми, стоящи зад нарушенията, като ще бъдат предприети и последващи правни действия.