/Поглед.инфо/ От януари до август тази година производството и продажбите на автомобили в Китай за първи път са се удвоили, надхвърляйки 21 милиона бройки, сочат данни на Китайската асоциация на производителите на автомобили.

За посочения период производството е било 21,051 млн. бройки (+12,7%), а продажбите – 21,128 млн. бройки (+12,6%).

От тях произведените електромобили са били 9,625 млн. (+37,3%), а продадените – 9,62 млн. (+36,7%).

Същевременно, продажбите на електромобили са били 45,5% от общите на всички превозни средства в страната.

От януари до август Китай е изнесъл 4,292 млн. автомобила, което представлява увеличение от 13,7% на годишна база. Сред тях, 1,532 млн. са електромобили (+87,3%).