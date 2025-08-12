/Поглед.инфо/ През юли китайската автомобилна индустрия регистрира солиден годишен ръст както в производството, така и в продажбите, според данни на Китайската асоциация на автомобилните производители.

Автомобилното производство през този месец е било 2,591 милиона бройки, което е увеличение от 13,3% на годишна база. Продажбите са нараснали с 14,7% до 2,593 милиона бройки.

Общото производство на автомобили в Китай през първите седем месеца на годината се е увеличило с 12,7% до 18,24 милиона бройки, като продажбите са се увеличили с 12% до 18,27 милиона бройки.

Производството на търговски превозни средства през миналия месец възлиза на 298 000 броя, увеличение с 16,3%, докато продажбите са се увеличили с 14,1% до 306 000 броя.

Продажбите на автомобили, задвижвани с природен газ, са намалели с 5,9% на годишна база до 16 000 броя през юли.

Производството на търговски превозни средства е нараснало с 6% на годишна база до 2,4 милиона бройки за периода януари-юли, докато продажбите са достигнали 2,43 милиона бройки - с 3,9% повече.

Производството на нови енергийни превозни средства през първите седем месеца на 2025 г. е нараснало с 39,2% до над 8,23 милиона единици, докато продажбите са скочили с 38,5% до 8,22 милиона единици.

Данните показват също, че износът на автомобили в страната поддържа стабилен растеж, като през периода януари-юли е регистрирано увеличение от 12,8% на годишна база. Износът на нови енергийни превозни средства през това време се е увеличил с 84,6% до близо 1,31 милиона единици.