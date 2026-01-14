/Поглед.инфо/ Провинция Гуейджоу в югозападната част на Китай отбеляза скок в изчислителната мощност до 150 EFLOPS през 2025 г. – почти три пъти повече от стойността за 2024 г., като интелигентните изчисления съставляват над 90% от общата мощност, съобщава „Синхуа“.

Провинцията е известна като „цифровата долина” на Китай и се е превърнала в един от ключовите центрове за изкуствен интелект в страната. В Гуейджоу са построени или са в процес на строителство общо 50 центъра за данни и национален компютърен мрежов възел, който е привлякъл 48 доставчика на услуги.

Инвестициите в дълготрайни активи в изчислителни съоръжения са надхвърлили 22 милиарда юана (около 3,14 милиарда щатски долара) през 2025 г. През 2026 г. Гуейджоу има за цел да увеличи изчислителната си мощност до 190 EFLOPS чрез насърчаване на нови проекти и зелени, ефективни центрове за данни.

EFLOPS или ExaFLOPS е единица за измерване на изчислителната производителност, като всяка единица представлява 1 квинтилион операции с плаваща запетая в секунда.