/Поглед.инфо/ Според статистическите данни на китайските митници, през 2025 г. стокооборотът на международната търговия на Китай достига 45,47 трилиона юана, отбелязвайки увеличение от 3,8%. От тях износът е на стойност 26,99 трилиона юана с 6,1% растеж, а вносът е 18,48 трилиона с растеж от 0,5%.

Това е нов връх за този показател, като Китай остава на първо място в света по обем на търговията със стоки. Освен това се наблюдава и диверсифициране на пазара, като износът се стреми към висококачествени иновации. Въпреки международната несигурност, вносът също поддържа минимален растеж, а вътрешните предприятия показват стабилна жизненост.