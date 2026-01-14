/Поглед.инфо/ Публикуваните днес официални данни от Китайската асоциация на автомобилните производители показват, че през 2025 г. производството и продажбите на автомобили в страната достигнаха съответно 34,53 милиона и 34,40 милиона единици. Това представлява ръст от 10,4% и 9,4% на годишна база. Резултатът бележи нов исторически връх и за двата показателя, затвърждавайки позицията на Китай като най-големия автомобилен пазар в света за 17 поредни години.

За изминалата 2025 г. производството и продажбите на превозни средства с нови енергийни източници надхвърлиха 16 милиона единици, като продажбите им на вътрешния пазар съставляват над 50% от този обем. Електрическите автомобили вече са доминираща сила на автомобилния пазар в страната. По отношение на външната търговия, износът на автомобили надвиши 7 милиона единици, което също бележи нов рекорд.